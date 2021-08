È morto Nadir Tedeschi: fu gambizzato dalle Brigate rosse in un agguato nella sede della Dc

Si è spento all’età di 91 anni l’ex deputato Nadir Tedeschi, arresosi a un’aggressiva malattia. Originario di Badia Polesine, già dirigente Olivetti, ha dedicato la vita a una lunga militanza politica. Componente della sinistra democristiana, collaboratore stretto di Vittorino Colombo, è stato eletto alla Camera già nel 1976. Diventò correlatore della legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale.

Nadir Tedeschi, alla Camera fino al 1987

Nel periodo di lavoro come deputato svolse attività legislativa come relatore e correlatore delle leggi di formazione professionale e part-time. Fu membro delle commissioni parlamentari Lavoro, Industria, Difesa e vicepresidente della Bicamerale per le Partecipazioni Statali. Dirigente della Dc provinciale e nazionale, fu segretario della Dc milanese. Rieletto deputato nel 1983, rimase alla Camera fino al 1987.

Le Brigate Rosse lo gambizzarono

Nadir Tedeschi era stato vittima di un’aggressione terroristica. Il 1º aprile 1980 fu gambizzato dalle Brigate Rosse della Colonna Walter Alasia. L’agguato avvenne con una incursione presso la sede della Democrazia Cristiana in Via Mottarone a Milano. In quella occasione furono ferite altre tre persone. Medaglia d’oro come vittima del terrorismo, pubblicò il libro Dialogo sull’Italia degli anni di piombo. Intervista sul terrorismo. Libro che è stato ricordato da Napolitano in occasione del Giorno della memoria, il 9 maggio 2011.

La sua attività sul territorio

Terminato l’impegno parlamentare proseguì la sua attività sul territorio. Diventò consigliere comunale di Trezzano sul Naviglio e continuò sul fronte della formazione professionale. Fu infatti a lungo presidente della Fondazione Clerici prima e della Fondazione La Vele successivamente. Incarico questo lasciato soltanto nello scorso mese di giugno. È stato anche presidente della Casa di Cura Ambrosiana, nell’ambito dell’Istituto Sacra Famiglia.

Le esequie di Nadir Tedeschi

Tedeschi ha poi pubblicato una decina di volumi di memorie legate alla propria terra di origine. Per oltre 30 anni ha frequentato e animato la vita estiva di Bratto/Dorga nel comune di Castione della Presolana. Le esequie si terranno mercoledì 11 agosto – ore 11 – nella Parrocchia di San Lorenzo a Trezzano sul Naviglio.