Yemen, tenta il suicidio la modella arrestata dagli integralisti islamici. Colpevole di andare a una sfilata

La giovanissima modella yemenita Intissar al-Hammadi ha tentato il suicidio in prigione. La stella nascente della moda internazionale ha cercato di uccidersi nel carcere di Sana’a. Dove è detenuta dai ribelli Houthi, gli integralisti vicini all’Iran. Che obbligano le donne a un severo “codice morale“. La notizia è stata data dalle ong e dal suo avvocato.

Yemen, tenta il suicidio la modella arrestata dagli Houthi

La ragazza, appena 19enne, è stata arrestata il 20 febbraio mentre si recava a un servizio fotografico. È finita in manette con accuse di prostituzione e droga subito smentite dalla sua difesa. Che ritiene il suo lavoro di modella la vera ragione dell’arresto. La sua colpa: non rispettare l’Islam. Gli Houthi, ribelli vicini all’Iran che controllano gran parte del nord del Paese in guerra, compresa la sua capitale, non hanno commentato la notizia.

Arrestata a febbraio mentre andava a una sfilata

“Il 28 giugno 2021, l’attrice e modella Intissar al-Hammadi è stata trasferita in un ospedale nella prigione centrale di Sana’a. Dove è detenuta dopo aver tentato di suicidarsi”, ha dichiarato il Gulf Center for Human Rights (l’associazione per i diritti umani con sede in Libano) in una nota. Precisando che avrebbe tentato di impiccarsi.

La denuncia dell’associazione per i diritti umani

“Fonti attendibili hanno confermato al Gchr che ha tentato di suicidarsi. A causa della decisione dell’amministrazione penitenziaria di trasferirla nella sezione riservata alle prostitute”. Anche l’avvocato di Intissar al-Hammadi, Me Khaled al-Kamal, ha confermato questa informazione all’Afp. Il 6 giugno scorso, dopo 4 mesi di carcere, si è aperto il processo alla modella, un procedimento, secondo Human Rights Watch, costellato da “irregolarità e abusi”.

Migliaia di followers su Instagram e Facebook

Nata da madre etiope e padre yemenita, fa la modella da quattro anni e ha recitato in due serie televisive. La bellissima attrice aveva pubblicato decine di foto sui social network in abiti tradizionali o in jeans e giacche di pelle. Con o senza velo islamico. L’affascinante modella yemenita è seguita da migliaia di follower su Instagram e Facebook.