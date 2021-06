Le voci degli islamici di Roma: «La donna si può ammazzare». Meloni: «Deliri intollerabili» (video)

«Se una donna esce con un uomo senza il consenso dei genitori si può ammazzare?», «Sì, non possono rimanere sul mondo». Roma, fine giugno 2021: la trasmissione televisiva di Rete 4 Zona bianca realizza un servizio raccogliendo pareri fra gli uomini della comunità islamica di Roma su cosa sia lecito e cosa no per una donna. E le risposte irrompono nel dibattito che si è riacceso dopo il caso Saman spazzando via ogni tentativo di minimizzare o perfino negare, come fanno molti, l’allarme sulle condizioni di donne e ragazze immigrate che, pur vivendo stabilmente in Italia da anni, magari anche pur essendoci nate, restano sottomesse ai dettami “culturali” dei Paesi islamici di provenienza.

La donna nelle affermazioni degli islamici di Roma

Certamente la risposta che più lascia raggelati è quella sul fatto che le donne si possono ammazzare. Ma le altre non sono da meno, comprese quelle intrise di giustificazionismo secondo cui «i genitori scelgono per il bene dei propri figli» o «così si fa nel nostro Paese». Colpisce, in particolare, che a dare risposte come “la donna è mia e non può mettersi in costume” siano quelli che per voce e inflessione sembrano giovani uomini con ogni probabilità nati in Italia, o per lo meno cresciuti qui (i volti sono oscurati). Una circostanza che, da sola, dovrebbe azzerare qualsiasi dibattito sulla cittadinanza come automatismo, che la si voglia chiamare Ius soli o Ius culturae. E, d’altra parte, anche la famiglia di Saman, così gravemente sospettata di aver ucciso quella figlia che voleva solo essere libera di amare chi diceva lei, era in Italia da un decennio, non da qualche settimana.

Meloni: «Non possiamo tollerare questi deliri in casa nostra»

«”La nostra donna deve fare solo la casalinga. La donna è mia, non può andare in spiaggia. Se una donna esce con un uomo senza il consenso dei genitori prima del matrimonio non può rimanere al mondo” queste sono alcune delle risposte shock ricevute da una giornalista da parte di diversi islamici intervistati», ha scritto Giorgia Meloni sulla sua pagina Facebook, rilanciando il video di Zona bianca. «Forse – ha aggiunto la leader di FdI – questa gente non ha ben chiaro che stare in Italia significa conoscere e rispettare la nostra cultura: se questo è il loro modo di vivere e di considerare la donna, tornino subito nel loro Paese. Non possiamo tollerare questi deliri “culturali” in casa nostra».