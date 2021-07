A sinistra è il deputato di Liberi e Uguali Federico Fornaro a scatenare la polemica: “Alessandria e l’intera provincia, medaglia d’oro al valor militare per il contributo della Resistenza contro il nazifascismo, non merita l’affronto di una via intitolata a Giorgio Almirante. Il sindaco e la giunta possono bloccare questo scempio per la storia antifascista della città: non abbiano esitazioni nel compiere questo atto”. Qualcun altro propone invece di sostituire Almirante con tal Dino Crocco…