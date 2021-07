Nanni Moretti a Cannes, anteprima a rischio flop: il suo film schiacciato tra gli Azzurri e Berrettini

L’anteprima mondiale del film in programma tra i due eventi sportivi più attesi. Ha aspettato quasi due anni per poter presentare il suo ‘Tre Piani’ in una Cannes tornata quasi alla normalità ma Nanni Moretti ha incontrato altri due eventi eccezionali sul cammino dell’anteprima del suo film al festival francese: Wimbledon e Wembley. La proiezione ufficiale in anteprima mondiale del film di Moretti è infatti in programma al Grand Theatre Lumiere di Cannes per domani alle 19.15 ma la passarella sul red carpet inizierà almeno mezz’ora prima. E, soprattutto, il film, che dura 119 minuti, finirà alle 21.14.

Il “dramma” di Nanni Moretti a Cannes: chi lo vedrà?



La presentazione in pompa magna del film di Nanni Moretti è insomma stretta tra i due eventi più attesi dagli italiani, anche da critici e giornalisti presenti a Cannes. Alle 15 infatti si aprirà la partita più importante negli ultimi quarant’anni del tennis italiano, quella che vedrà in campo Matteo Berrettini, primo tennista azzurro a qualificarsi per l’ultimo atto di Wimbledon, contro Novak Djokovic. La partita, per quanto lunga, dovrebbe prevedere la conclusione delle dirette tv, premiazione compresa, entro le 19.

L’anteprima mondiale di “Tre piani” nell’orario peggiore

Alle 19.30 però inizieranno i collegamenti prepartita da Wembley, dove la Nazionale di Roberto Mancini giocherà la finale degli Europei di calcio contro l’Inghilterra sperando in una vittoria che manca dal 1968. Il fischio d’inizio e previsto per le ore 21 e c’è da scommettere che bloccherà l’Italia intera davanti alla tv. E probabilmente anche tanto pubblico di altri Paesi europei. E qualcuno teme che possa creare delle ripercussioni sull’attenzione e sulle presenze alla proiezione ufficiale di Moretti. Per rendere l’idea del clima che si respira a Cannes sull’argomento, basta leggere alcune battute postate sui social dagli inviati al festival. Come quella di Federico Pontiggia del “Fatto Quotidiano” che ironizza “Domenica c’è la finale degli Europei. La finale di Wimbledon. Poi ci sarebbe a Cannes74 ‘Tre Piani’ di Nanni Moretti. Che da oggi chiameremo ‘Piano C'”.