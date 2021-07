Europei, Mancini cita la Carrà e fa fare pace alla politica (almeno per una sera)

Giocatori e tecnici abbracciati e lui nel mezzo, che esulta dietro Insigne con la maglia di Spinazzola, assente dopo l’infortunio della scorsa partita che lo ha costretto a un’operazione chirurgica. È la foto scelta da Roberto Mancini per celebrare la soffertissima partita con la Spagna, che il ct in qualche modo ha voluto dedicare a Raffaella Carrà. «Ma che musica maestro», è il post con cui l’allenatore ha accompagnato la foto su Twitter. Neanche a dirlo, #ItaliaSpagna è l’hashtag in cima alle tendenze del social, con oltre 300mila citazioni che, una volta tanto, non vedono fazioni contrapposte. Un discorso che vale anche per la politica, che si è finalmente ritrovata unita nell’esultanza al termine di una giornata che era stata contrassegnata da tensioni fortissime soprattutto in relazione al ddl Zan.

L’esultanza anche sul profilo di Palazzo Chigi

Da Palazzo Chigi in giù non c’è stato praticamente nessuno che non abbia condiviso la gioia per quella vittoria così sofferta e arrivata solo ai rigori. «Una Nazionale bella, coraggiosa ed entusiasmante. Il sogno continua», si legge sull’account ufficiale del governo, che ha condiviso una foto di tutto il team. «Bravissimi!!! L’Italia è con voi, forza azzurri fino in fondo!», ha scritto la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, condividendo foto della partita fatte direttamente dalla tv, con sotto una maglia della nazionale con il suo nome e il numero 10. Più essenziale il presidente della Camera, Roberto Fico, che ha esultato con il più classico «Forza azzurri!».

Meloni esulta davanti alla Tv, Gentiloni cita Che Guevara

«Si vola in finale!», è stato poi il tweet di Giorgia Meloni, la cui foto immortala un momento vissuto nelle case di moltissimi italiani: si vede lei di spalle a braccia alzate che esulta davanti alla tv. Niente foto per Enrico Letta che ha concentrato le attenzioni sul pericolo corso. «Mamma che paura! Che sofferenza contro una Spagna davvero bella. A domenica! E io spero sia contro gli inglesi! #ItaliaSpagna Forza Italia», ha scritto il segretario Pd, mentre il collega di partito e commissario europeo, Paolo Gentiloni, ha commentato con un «Hasta la victoria!», vai a capire poi se volesse omaggiare gli avversari, prenderli in giro o citare Che Guevara a buffo.

Silenti i social di Berlusconi e del Quirinale

«Finaleee», ha scritto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, senza lesinare sulle “e” e postando una foto della nazionale intorno a Mancini. «Siamo in finale, grandissimi ragazzi», è stato il tweet di Matteo Salvini, che come immagine ha scelto letteralmente uno “scatto” degli azzurri: nella foto si vedono i giocatori esultare correndo in avanti. «Siiii», è stato il commento, senza foto di Matteo Renzi, mentre stupisce un po’ il silenzio dei social di Silvio Berlusconi: i suoi profili Twitter, Facebook e Instagram sono fermi, infatti, alle foto in ricordo di Raffaella Carrà. Il Cav comunque non è il solo a tacere, almeno per il momento: anche i social del Quirinale hanno mantenuto un aplomb strettamente istituzionale, fermandosi alla visita del presidente in Francia.