Domani Giorgia Meloni e il ministro Speranza a confronto al convegno di FdI su “Pnrr e Sanità”

Domani, mercoledì 14 luglio 2021, il Dipartimento Sanità di Fratelli d’Italia, guidato dal deputato Marcello Gemmato, organizza un convegno dal titolo: “PNRR e Sanità: un’opportunità di sviluppo o un’occasione persa?”, che si terrà dalle ore 9.00 alle ore 14.00 presso l’Hotel Nazionale, in Piazza di Montecitorio a Roma.

L’iniziativa sarà l’occasione per un confronto tra i principali protagonisti del comparto sanità del Paese ed in particolare tra i rappresentanti del Governo, i parlamentari, i presidenti di regione, i presidenti degli ordini professionali e delle associazioni di categoria dell’area sanitaria, i vertici dell’industria farmaceutica italiana e i rappresentanti del terzo settore.

Giorgia Meloni e il ministro Speranza al convegno di FdI

Il dibattito verterà su tematiche inerenti il Piano nazionale di ripresa e resilienza varato dal Governo con riferimento alla Missione 6 “Salute” e ai relativi obiettivi e ambiti di intervento. Nonché alle corrispondenti risorse finanziarie stanziate. I lavori, che vedranno al partecipazione del ministro della Salute Roberto Speranza, saranno conclusi dal presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. Gli interventi saranno divisi in panel dedicati: al PNRR e Terzo settore. Al PNRR, Innovazione ricerca e digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale. E ancora: al PNRR Regioni e Unione europea. Come al PNRR e assistenza sanitaria territoriale e al PNRR, Istituzioni, politica, professioni e industria.

Un dibattito multidisciplinare su Pnrr e Sanità

Per Fratelli d’Italia interverranno al dibattito: i presidenti dei gruppi parlamentari della Camera, Francesco Lollobrigida, e del Senato, Luca Ciriani, che apriranno i lavori. Quindi sarà la volta del capo delegazione di FdI al Parlamento UE, Carlo Fidanza. Dei deputati Maria Teresa Bellucci, Alessio Butti. Del senatore Francesco Zaffini e del responsabile dipartimento Professioni di FdI, Marta Schifone. Sono previsti, inoltre, anche gli interventi dei presidenti delle Regioni Abruzzo, Marco Marsilio, e Marche: Francesco Acquaroli. Parteciperanno, infine, il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa e i presidenti di Anpas Fabrizio Pregliasco. Di Farmindustria, Massimo Scaccabarozzi; e anche di Federfarma, Marco Cossolo; di Fnomceo, Filippo Anelli e di Assofarm, Venanzio Gizzi.