Vauro oltre ogni limite contro Salvini: «Lui ha la Madonna, io sono una zecca e sono ateo»

Vergognoso attacco di Vauro a Matteo Salvini. Vauro Senesi ha commentato con l’Adnkronos l’intervista di Salvini, ospite ieri sera a Otto e Mezzo di Lilli Gruber. «Salvini e il vaccino? A che gli serve? Lui ha la Madonna di Fatima che lo protegge anzi, lo rassicuro anche io: “Fidati della Madonna di Fatima e lascia perdere il vaccino”».

Vauro: «Lui ha la Madonna di Fatima e il Rosario»

E poi ancora. «Io sono una “zecca” e ateo e ho dovuto farmelo per forza – ha concluso il vignettista – lui invece ha la Madonna di Fatima e il Rosario, praticamente è immune».

Salvini e il suo rapporto con la fede

Ieri sera Salvini nel salotto della Gruber aveva parlato del suo rapporto con la fede, proprio qualche giorno fa era stato in visita al Santuario della Madonna di Fatima. «Devo dire che ritornare a credere ti dà più forza nella vita quotidiana. Non c’entra nulla con la politica, è una semplice volontà di condivisione». E poi ancora: «La fede l’avevo lasciata in terzo piano, dopo il lavoro, la famiglia… e devo dire che ritornare a credere ti dà più forza nella vita quotidiana. Non c’entra nulla con la politica, è una semplice volontà di condivisione. Tanto i cattolici, che sono persone intelligenti, non votano in base a un rosario o ad una preghiera, ma al supporto che diamo alla famiglia o difendendo la vita o la disabilità. Non ostento la fede, e non lo faccio per prendere più voti sicuramente».

Salvini e la sua visita a Fatima

Durante la sua visita a Fatima Salvini aveva postato su Fb un video. «Posto straordinario. Si apre il cuore. Ho pregato non tanto per men, ma per i miei figi, la mia famiglia, la mia compagna. Per i miei amici, per chi mi vuole bene. Per tututti gli italiani e le italiane. Voglio regalarvi qualche minuto della serenità che ho provato oggi qua…».