Sondaggio, FdI primo partito. Meloni: “Draghi finalmente ci è arrivato. Il cashback è un’idiozia”

E sorpasso fu. Non si arresta la corsa di Fratelli d’Italia. E ieri da Enrico Mentana, è arrivata la conferma del primo gradino sul podio per Fratelli d’Italia. Durante lo speciale del Tg di La7 dedicato alla conferenza stampa di Giuseppe Conte, che ha lanciato un ultimatum a Beppe Grillo, il direttore ha anticipato infatti il sondaggio del lunedì realizzato da Swg. Che, con la veridicità assiomatica della matematica percentuale rivela come, rispetto alla settimana precedente, c’è un cambiamento importante. Addirittura storico per Fratelli d’Italia.

Sondaggio Swg, è sorpasso: FdI a guida Meloni è il primo partito

Del resto, il sorpasso era nell’aria da tempo. E ieri i numeri della rilevazione sondaggistica realizzata per il Tg La7 lo hanno confermato: il partito di Giorgia Meloni ha superato a destra la Lega di Matteo Salvini e FdI si accredita come prima forza politica per consensi in Italia. Entrando nel merito del report, allora, il sondaggio attribuisce a Fdi il 20,7% (+0,2 rispetto a sette giorni fa). Mentre la Lega perde qualche spicciolo in termini percentuali e si attesta comunque al 20,3 per cento (-0,3). E cede il primo gradino del podio per la prima volta dopo tre anni. Anche l’altro partito del centrodestra, Forza Italia, aumenta leggermente i consensi, salendo al 7% (+0,2).

Sondaggio Swg, il Pd perde ancora pezzi, Calenda nelle retrovie rosicchia un +0,1

Decisamente più distanziate le forze di centrosinistra. Con il Pd di Enrico Letta, secondo il sondaggio di Mentana sulle intenzioni al 18,8%. Dunque al terzo posto, davanti al M5S che prova a tenere botta. E che, nonostante il caos del Movimento e le frizioni tra i suoi leader che lo dilaniano particolarmente in questi giorni, si assesta su un 16,6%, rosicchiando uno 0,6 di crescita. Tra i fanalini di coda, infine, forse trainato dalla campagna elettorale per le amministrative di Roma, Azione di Carlo Calenda riesce ad arrivare al 3,9%, rassicurato da +0,1 acquisito nell’ultima settimana. Infine, anche Sinistra italiana si avvale di due punti decimali e si attesta al 2,7%.