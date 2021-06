Selvaggia Lucarelli attacca Emma: «Ma quale sessismo, sul palco sei stata imbarazzante»

Selvaggia Lucarelli stronca Emma Marrone. Ieri al Corriere della Sera Emma ha parlato della sua partecipazione all’Eurovision 2014: «Invece che essere sostenuta perché avevo portato un pezzo rock come La mia città, un atteggiamento non da classica cantante pop italiana che punta sulla voce o sulla femminilità, venni massacrata: si parlò solo degli shorts d’oro che spuntavano sotto l’abito e delle mie movenze. Ora che Damiano dei Maneskin si presenta a torso nudo e con i tacchi a spillo va bene: è evidente che c’è sessismo».

Lucarelli a Emma: «Non scomodiamo il sessismo quando non serve»

Del tutto in disaccordo con l’artista la Lucarelli che, in un post su Instagram, ha scritto: «Ho ho rispetto per Emma ma con onestà, la canzone era brutta, si posizionò malissimo e sul palco la performance fu piuttosto imbarazzante. Questo anche se si fosse presentata con una tuta da sci. Il look dei cantanti si commenta sempre perché fa parte dell’impalcatura, della performance, specie a Eurovision». La giornalista ha infatti spiegato che il look dei cantanti che si esibiscono sul palco dell’Eurovision viene sempre commentato. Quindi, ha aggiunto: «Non scomodiamo il sessismo quando non serve. Grazie. Anche perché sei molto più intelligente di quello che hai detto, Emma».

I commenti al post

Tanti i commenti al post della Lucarelli. Scrive un utente: «Io amo Emma, però questa volta mi trovo d’accordo con te. Penso che nel caso di Emma fu proprio la canzone e la performance che non era paragonabile a quella dei Maneskine. Lo dico da super fan di Emma, con tutto il rispetto». Mentre un altro osserva: «Penso che lei si riferisse ai giudizi rivolti al suo outfit e non a performance o canzone». Mentre un altro puntualizza: «…Questa dichiarazione di Emma quando vince un gruppo italiano dopo 30 la trovo fuori posto. Per fare notare il sessismo credo che Emma ne abbia tanti di esempi…».