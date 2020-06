Emma Marrone lancia un messaggio di speranza: «Finalmente sono guarita. Ce la farete anche voi…»

Emma Marrone lancia un messaggio di speranza. «Ho fatto la visita di controllo, volevo condividere con voi questo momento, dopo tanti anni mi hanno detto che va veramente tutto bene finalmente. E ci tengo a mandare un messaggio di speranza e di coraggio a tutti i ragazzi e le ragazze che stanno ancora combattendo. Ce la farete anche voi, mi raccomando». Emma Marrone torna a parlare della sua battaglia finalmente vinta contro il tumore. E lo fa con un video su Instagram con il quale manda un messaggio di speranza a chi sta ancora combattendo contro la malattia. La cantante, vincitrice della nona edizione di Amici di Maria De Filippi, lo scorso 20 settembre, sempre su Instagram, aveva annunciato di essere ammalata, senza specificare di quale male, ma spiegando di doversi fermare per affrontare un problema di salute.

Emma Marrone, l’intervento e le cure

L’artista aveva dovuto rimandare le date del suo tour proprio perché aveva annunciato di doversi occupare di problemi di salute. A fine settembre, infatti, la cantante si è sottoposta ad un’operazione, dopo la quale aveva rassicurato i suoi fan che tutto era andato per il meglio. Sono seguite le cure. A distanza di qualche settimana dall’intervento Emma non aveva negato di aver avuto paura: «Ho avuto paura, molta. Però non è la paura a provocarmi l’infelicità. Non lo è mai stata. (…) So affrontare il malessere fisico e tutto ciò che è legato a una malattia, ma delle malattie o della morte, come tanti, ho paura anche io».

Il messaggio ai fan per il suo compleanno

Lo scorso 20 maggio, in occasione del suo compleanno aveva scritto un lungo messaggio scritto su Instagram. «Ho vinto un’altra battaglia e anche se un po’ ammaccata ne sono uscita indenne. Ho un posto speciale nel cuore di tanta gente. Ma tanta tanta. Questo “strano periodo” ha sconvolto anche i miei piani. Ma ho imparato a guardare il bicchiere mezzo pieno. Se è vino rosso è anche meglio. Stamattina ho aperto gli occhi e ho pianto. Mi capita da un po’ di anni a questa parte. Mi commuovo. Forse perché capisco davvero il valore di avere un anno in più. Grazie a tutti per i messaggi pieni d’amore. Siete il mio regalo dalla vita».