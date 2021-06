Roma, Sgarbi lancia il “tridente”: oltre a sindaco e vice ci vorrebbe un bravo assessore alla Cultura…

Ci vorrebbe il tridente… Show di Vittorio Sgarbi al vertice dei centrodestra sulle comunali. Il critico d’arte all’entrata dell’incontro per decidere il candidato sindaco delle grandi città ha detto ai giornalisti: «Ha avuto una certa suggestione, la mia proposta di fare il tridente: ovvero Michetti o Matone per Roma e poi altri due nomi di peso tra cui il mio come assessore alla Cultura». E poi ancora: «Così si potrebbe dare un pezzo di giunta, una squadra con buone possibilità. Se alla fine uno dei due accetterebbe di fare il comprimario, magari come vicesindaco dell’altro, si potrebbe chiudere così. Con Matone a Roma Fratelli d’Italia avrebbe più spazio a Milano. Noi non siamo in ritardo perché il 20 giugno ci saranno le primarie del Pd».

L’idea di Sgarbi: a Roma tridente

Sgarbi avrebbe, quindi, poi proposto durante il vertice ai leader della coalizione di prendere in esame oltre al tandem sindaco-vice, anche la necessità di indicare un assessore alla Cultura per Roma, così come per Milano. Molti presenti, divertiti dal “sopra le righe” del deputato del Misto e fondatore del movimento “Rinascimento”, avrebbero letto la sua battuta come una autocandidatura per l’assessorato di peso.

L’apprezzamento di Salvini

Un’idea che Matteo Salvini ha mostrato di apprezzare. Al termine del tavolo del centrodestra al palazzo dei gruppi della Camera, infatti, il leader della Lega ha detto: «Qualche riunione in più. Ma ne è valsa la pena: come promesso il centrodestra ha un candidato, anzi, una squadra vincente su Roma. Il ticket sarà Michetti-Matone, sindaco e prosindaco che ho sentito io personalmente. Per amore di Roma, il bene del centrodestra e ridare orgoglio ed efficienza alla capitale si mette a disposizione della squadra. Se poi Sgarbi farà l’assessore alla cultura avremo il tridente».

Sgarbi: «Sono stato indicato assessore alla Cultura»

Alle affermazioni di Salvini, Sgarbi ha poi risposto con un post sui social. «Roma: trovata l’intesa nel Centrodestra. “Tridente” Michetti-Matone-Sgarbi. Sono stato indicato assessore alla Cultura. “Rinascimento” sarà presente con una propria lista».