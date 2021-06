Roma, romeno uccide a calci un cane a Saxa Rubra. I residenti tentano di linciarlo

Uccide a calci un cucciolo di Labrador a Saxa Rubra a Roma. L’uomo, come racconta il Messaggero, dopo quel gesto ha rischiato il linciaggio da parte di alcuni residenti che hanno assistito alla scena. Solo l’intervento dei poliziotti dei commissariati Villa Glori e Ponte Milvio ha salvato l’uomo dalla rabbia dei proprietari del cane e di alcuni passanti inferociti dopo l’aggressione al cane.

Saxa Rubra, la ricostruzione

Come si legge sul Messaggero, secondo quanto ricostruito dalla polizia l’uomo, originario della Romania e senza fissa dimora, al culmine di una lite con altri connazionali per ripicca, ha preso a calci e ucciso il cucciolo di Labrador che era con loro. Il gesto ha scatenato la reazione del proprietario, al quale si sono aggiunti anche alcuni passanti che avevano osservato la scena. L’uomo è stato aggredito dalla folla inferocita. Ci sono stati urla, spintoni ed è volato qualche pugno. Qualcuno ha subito chiamato il 112. Gli agenti appena arrivati sul posto sono riusciti a bloccare la rissa. E hanno caricato l’uomo sull’auto a forza. Portato in commissariato, è stato denunciato per uccisione di animale, reato previsto dall’articolo 544 bis del Codice penale, e per possesso di arma da taglio in quanto trovato in possesso di un coltello.

I precedenti

Purtroppo questo non è l’unico caso, in passato ci sono stati altri precedenti a Roma. Lo scorso ottobre un romano al culmine di una lite con la ex fidanzata alla Magliana le aveva ucciso il cane a bastonate. Ubriaco, aveva sfondato i mobili dell’appartamento dopo aver messo a soqquadro ogni cosa, uccidendo il pincher di due anni della ex compagna per buttarlo poi in un cassonetto e colpire le auto in strada con la gamba di un tavolino distrutto. Circa un anno fa c’era stato un altro caso al parco di via Lodigiani.