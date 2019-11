Uccide brutalmente un cane di piccola taglia dopo averlo colpito ripetutamente con un rastrello. Adesso per l’autore dell’atroce gesto è scattato l’arresto per uccisione di animali. È accaduto a Lipari, nel messinese, lo scorso 25 novembre. Quando un 64enne, in presenza di testimoni, ha impugnato un rastrello e ha infierito più volte sul povero animale, fino a ucciderlo. Un atto atroce. Di una ferocia gratuita. Che andava punito. E di fronte al quale una semplice sanzione pecuniaria avrebbe saputo di beffa. E aumentato indignazione e rabbia.

Uccide brutalmente un cane a colpi di rastrello