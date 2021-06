Maurizio Costanzo curerà la comunicazione della As Roma. Ora i tifosi sperano nel ritorno di Totti

Maurizio Costanzo, 83 anni ad agosto, sarà il nuovo responsabile della comunicazione della As Roma. La famiglia Friedkin, i miliardari texani proprietari del club giallorosso, continuano l’opera di rinnovamento del club. Dopo l’ingaggio di Mourinho come allenatore, hanno puntato sul giornalista romano e romanista più famoso d’Italia.

Maurizio Costanzo annuncia la sua collaborazione con la Roma

“Sarò il responsabile strategie comunicazione della As Roma, e il nuovo slogan che lancerò è ‘Mejo ‘a Roma’“. Ad annunciarlo all’Adnkronos è Maurizio Costanzo, che comunica di aver firmato un accordo con la società capitolina come nuovo responsabile delle strategie di comunicazione. Molte le idee su come impostare la strategia comunicativa, di cui Costanzo concede all’Adnkronos qualche anticipazione. “La prima cosa che farò è stringere bene i rapporti tra Mourinho e la città”, rivela il giornalista. “Io voglio lavorare molto sui tifosi: mi piacerebbe ad esempio trovare il tifoso più antico, più anziano della Roma. Io sono romano,… ‘mejo ‘a Roma”, dice.

Il giornalista romano e quel rapporto speciale con Totti

Per i tifosi giallorossi, Costanzo ha un legame speciale per almeno un paio di ragioni. In passato ha curato la comunicazione di Francesco Totti. Proprio il famoso libro delle barzellette era nato su input del conduttore e giornalista. Infatti, sui social, molti supporter romanisti confidano nel fatto che l’ingaggio del giornalista sia l’anticipazione del ritorno di Totti a Trigoria con qualche ruolo di rilievo. Costanzo era anche entrato nella società dell‘Editoriale Il Romanista, il quotidiano giallorosso fondato da Carlo Zampa e Riccardo Luna, che aveva rappresentato un precedente unico nella storia dell’editoria italiana. Un quotidiano interamente dedicato a un club calcistico. Cose che possono accadere solo nella Capitale, dove il business del calcio vanta numeri record. Dalle decine di radio romane che si occupano solo di calcio (alcune solo della Roma o solo della Lazio).