Tommaso Zorzi al Maurizio Costanzo Show con la Meloni: vergognosi insulti degli hater sul web

“Durante la puntata al “Maurizio Costanzo Show” ho avuto il piacere di confrontarmi con diversi ospiti, tra cui Tommaso Zorzi. Con Tommaso abbiamo discusso della proposta del voto ai 16enni e abbiamo ricordato, tra qualche sorriso, la famosa hit da lui lanciata “Io Sono Giorgia”. Ebbene, qualcuno non ha gradito quel clima di confronto pacifico e ha pensato di insultare Tommaso per non aver avuto un atteggiamento duro e non essersi scontrato con me. A lui tutta la mia solidarietà per i gravi insulti e le offese ricevute, sicura che non sarà qualche commento indegno a demoralizzarlo. Al prossimo confronto”. Così Giorgia Meloni ha voluto sottolineare la vicinanza al talentuoso vincitore del Gf Vip e d’altro lato stigmatizzare la cattiveria e lo spirito di fazione che non abbandona mai gli odiatori seriali.

Tommaso Zorzi travolto dagli insulti dei sostenitori Lgbt