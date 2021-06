Europei, Rudiger morde Pogba (video) poi viene perdonato dal francese: “Non punitelo, si è scusato”

“Ha morso un po’ e l’ho sentito, l’ho detto all’arbitro. Non ha ricevuto nessun cartellino e non voglio che venga sospeso per quella situazione. Alla fine ci siamo abbracciati ed è finita”. Questo il commento del centrocampista della Francia Paul Pogba sul morso ricevuto dal difensore tedesco Antonio Rudiger, ieri sera nella partita d’esordio delle nazionali di Francia e Germania a Euro 2020.

Il difensore tedesco è stato ripreso mentre si avvicinava alla schiena di Pogba e poi piegava la testa in avanti, cercando di affondare i denti attraverso la maglia. Pogba si è subito lamentato con l’arbitro Juan Carlos Yuste Jimenez.

Il gesto del difensore tedesco non è stato rivisto al Var dal direttore di gare e la partita è continuata regolarmente. Non è da escludere però, dati i precedenti come quello di Luis Suarez, che la vicenda venga analizzata dalla prova tv. Sabato alle 18 la Germania sfiderà il Portogallo di Ronaldo. Gli Europei stasera proseguono con Svizzera-Italia.