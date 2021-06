Euro 2020: sulla stampa internazionale l’Italia trionfa anche con Bocelli. “Un’esibizione magica”

L’esibizione di Andrea Bocelli in apertura di Euro 2020 è stata un trionfo anche all’estero. La stampa internazionale ha riservato grandi apprezzamenti per l’amato tenore italiano. La sua performance di ‘Nessun Dorma’ è stata elogiata in tutto il mondo, diventando trend topic in Brasile, Argentina, Cile e ricevendo dall’altra parte dell’Oceano tweet come quello della BBC ‘Commovente. Andrea Bocelli stai portando la magia di Italia 90 a Euro 2020’ o dello statunitense Espn FC ‘Andrea Bocelli che canta ‘Nessun Dorma’ è il modo perfetto per iniziare Euro2020′.

Spagnoli e portoghesi d’accordo: “Una esibizione emozionante e perfetta”

In Europa il britannico The Guardian scrive. “Il tono è stato alzato in modo significativo una volta che la brillante coreografia e la colonna sonora dell’Europeo sono state sostituite dall’arrivo del tenore Andrea Bocelli in piedi sul campo. Con una giacca blu reale, che ha regalato un’interpretazione da brivido di Nessun Dorma. Evocativo sembrava un eufemismo. Per cinque minuti il mondo è apparso di nuovo meraviglioso”. The Sun, invece, titola “I fan inglesi hanno applaudito e sentito le stesse emozioni provate ad Italia ’90 quando Bocelli ha cantato Nessun Dorma prima dell’apertura di Euro2020 Turchia-Italia”; mentre The Telegraph riporta “L’esibizione di Andrea Bocelli è incisiva e dolce e la cerimonia di apertura del Campionato Europeo colpisce nel segno” e The Daily Mail “Euro 2020 si apre con il botto! Andrea Bocelli esegue un’emozionante interpretazione di Nessun Dorma”.

“Con Bocelli il mondo è sembrato per 5 minuti meraviglioso”

E ancora The Mirror “Bocelli alza il livello”. “Se la performance di Nessun Dorma di Andrea Bocelli non riporta ad un torneo importante, allora non so cosa lo farà”. Il più importante quotidiano sportivo spagnolo El Mundo Deportivo scrive: “Andrea Bocelli conclude un’inaugurazione imponente. Il cantante italiano riesce a silenziare l’Olimpico di Roma”.

E ancora, il quotidiano sportivo portoghese A Bola: “La cerimonia di apertura di Euro 2020 è stata caratterizzata dalla brillante esibizione del tenore italiano Andrea Bocelli”, il Gala tedesco ” Il tenore italiano Andrea Bocelli ha poi cantato una commovente versione del “Nessun dorma” di Giacomo Puccini. La performance è culminata in un impressionante spettacolo pirotecnico sul tetto dello stadio”, El Comercio peruviano “brillante esibizione all’inaugurazione.

Bocelli a Euro 2020: complimenti a ogni latitudine

Il cantante italiano si è messo in mostra con una performance impressionante allo Stadio Olimpico di Roma per dare il via a Euro 2020″, l’argentino Olè “partecipazione stellare all’inaugurazione”, il rumeno Pro Sport “Il tenore italiano Andrea Bocelli ha avuto un momento sensazionale durante la cerimonia di apertura degli Europei di calcio, allo Stadio Olimpico di Roma”, il canale televisivo francese all news LCI riporta “Il tenore italiano ha messo il cuore nell’esecuzione di Nessun Dorma. Un momento sospeso, quasi mistico, concluso con un gigantesco spettacolo pirotecnico”.

L’Aftenposten, il più diffuso quotidiano norvegese certifica il trionfo. “Molti erano scettici su ciò che stava accadendo nella capitale italiana. Ma questo è successo fino a quando Andrea Bocelli ha iniziato a cantare. Chi al mondo non ama Andrea Bocelli?”. scrive il commentatore di calcio Derek Rae.