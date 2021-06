Amici, Serena Carassai pubblica la drammatica foto del padre: «Assassini, andrò fino in fondo»

Il dramma di Serena Carassai, ex ballerina di Amici di Maria De Filippi, esplode sui social. La giovane ha pubblicato su Instagram un post drammatico. «Probabilmente questo post potrà urtare la sensibilità di alcuni di voi – scrive Serena a corredo delle due immagini, in bianco e nero –. Questo era mio padre tre anni fa, il 2/03/2018, a terra, nel centro residenziale Bel Poggio dove stava lavorando. Non si sa perché aveva quattro fratture craniche e nessuna frattura o escoriazione al braccio. Sono stati chiamati i vigili perché qualcuno, non so chi, ha subito pensato a un incidente e non a un presunto omicidio».

Il sospetto di Serena Carassai sulla morte del padre

Serena scrive ancora. «Mio padre non ha avuto nessun malore e questo non lo dico io ma l’autopsia. Quindi vi chiedo gentilmente di far girare questo post affinché l’assassino o gli assassini di mio padre possano iniziare a capire che stavolta andrò a fondo a questa faccenda senza nessuna pietà. Chiedo giustizia per Remo Carassai. Un uomo buono e un grande lavoratore, al quale è stata tolta la possibilità di diventare nonno. Fate girare e condividete nelle storie. Grazie».

Serena Carassai, i commenti del web

Gli hashtag utilizzati, #chiedoaiuto e #giustiziaperremocarassai, esprimono tutta la disperazione della famiglia e della figlia che da tre anni lottano per scoprire la verità. Tanti i commenti e i messaggi di solidarietà. Scrive un utente: «Mi dispiace tanto Serena per il tuo povero papà. Doppio dolore per l’ingiustizia subita. In tre anni nessuno ha verificato questa ipotesi? Ma che Paese è il nostro?». E un altro aggiunge: «Mi dispiace molto! Riuscirai ad avere giustizia».

La ballerina ha partecipato al talent di Maria De Filippi nel 2008 con lei anche Valerio Scanu e Alessandra Amoroso (che vinse). Dopo il programma Serena ha lavorato al Teatro dell’Opera di Roma e a La Scala di Milano.