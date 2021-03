“Amici”, partenza con ascolti record. Sangiovanni, Aca7Even e Deddy tirano la volata (video)

L’esordio più alto nella storia del talent, Amici parte col botto, Sangiovanni, Aka7Even e Deddy sfondano. La prima puntata serale dell’edizione 2021 dello show di Maria De Filippi, trasmessa ieri su Canale 5, ha ottenuto 6.016.000 spettatori e il 28.7% di share. Il miglior dato d’esordio e in netto miglioramento rispetto all’esordio dello scorso anno, che registrò 3.778.000 spettatori pari al 19.82% di share.

Amici boom, Sangiovanni, Aca7Even e Deddy in pole

Un successo clamoroso per una trasmissione diventata ormai un classico. E in questa edizione già ci sono due giovanissimi destinati a esplodere nel mondo della musica. Uno è Sangiovanni, diciottenne. Si è fatto conoscere per i suoi inediti, che hanno attirato numerosi consensi sia tra il pubblico che tra i professori. Il suo brano Lady è un tormentone. L’altra stellina è Aka7even, cantautore di Vico Equense, considerato forse il più completo dal punto di vista artistico. I suoi brani, Mi manchi e Yellow, sono famosissimi tra gli adolescenti. Non va sottovalutato Deddy. Ha studiato pianoforte e ha iniziato pian piano a scrivere anche le sue canzoni. Nel 2020 su Spotify ha pubblicato il suo primo album Forti e Fragili. Va forte Il cielo contromano.