Un altro morto sul lavoro: è un operaio 46enne. FdI sostiene la raccolta fondi per il figlio di Luana

Un operaio di 46 anni è morto questa mattina in un cantiere a Pagazzano, in provincia di Bergamo. L’incidente mortale si è verificato attorno alle 10, in via Canoca. Le generalità della vittima al momento non sono state rese note, ha fatto sapere Areu, l’Agenzia regionale emergenze urgenza. Stando a quanto si apprende, l’operaio sarebbe stato schiacciato da una lastra di metallo caduta dall’alto. Inutili gli interventi degli operatori sanitari, che hanno solo potuto constatare il decesso. Sul posto sono intervenuti ambulanza, automedica, carabinieri e vigili del fuoco.

L’Italia scossa dalle morti sul lavoro

Dunque, si allunga drammaticamente la lista delle morti bianche registrate in questi ultimi giorni in Italia, con la morte, ieri, di Christian Martinelli, l’operaio 49enne di Busto Arsizio, e quella di lunedì di Luana D’Orazio, la giovanissima mamma rimasta schiacciata in un macchinario dell’azienda tessila di Prato nella quale lavorava.

FdI aderisce alla raccolta fondi per il figlio di Luana

Luana ha lasciato un bimbo di cinque anni, per il quale è subito scattata una gara di solidarietà per raccogliere fondi per sostenerlo. Una campagna sostenuta anche FdI. «Come Fratelli d’Italia aderiamo volentieri alla raccolta fondi lanciata dal Comune di Montemurlo per aiutare il figlio di Luana, mamma 22enne scomparsa in seguito a un incidente sul lavoro», ha scritto su Facebook Giorgia Meloni. «Se altri – ha aggiunto – volessero dare una mano a questo bambino ecco i riferimenti per la donazione: Iban IT11 U030 6937 9791 0000 0004 565 Banca Intesa San Paolo-Filiale di Montemurlo via Scarpettini. Causale: “Donazione per Luana”».