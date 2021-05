Ue, Meloni incontra a Madrid Santiago Abascal. «Totale sintonia tra FdI e Vox per rafforzare Ecr»

Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia e di Ecr Party, ha fatto visita a Madrid al leader di Vox Santiago Abascal per felicitarsi dei risultati ottenuti nelle elezioni regionali.

Giorgia Meloni incontra Santiago Abascal

Nell’incontro, si legge in un comunicato, in occasione dell’apertura dei lavori della Conferenza sul futuro dell’Europa, «i due leader hanno analizzato il momento politico che attraversano le due Nazioni e hanno ribadito la totale sintonia delle due formazioni politiche di fronte alle nuove sfide che affronta il Vecchio Continente».

«FdI e Vox lavoreranno insieme»

«Fratelli d’Italia e Vox lavoreranno insieme per rafforzare e ampliare la famiglia politica del gruppo Ecr, che è chiamato a giocare un ruolo da protagonista nello scenario europeo, guidando l’alternativa alle imposizioni del globalismo e che difenda la sovranità delle nazioni e le radici dell’Europa.

I due leader – conclude la nota – hanno designato un gruppo di lavoro bilaterale permanente con il fine di rafforzare le relazioni e coordinare le azioni e le posizioni politiche delle due formazioni».

Abascal è stato ospite di Atreju

Tra i due leader c’è una grande sintonia. Abascal, nel 2019, fu ospite applauditissimo ad Atreju. In diverse occasioni ha poi confermato la stima per la leader di FdI. «L’ho conosciuta a Roma e mi ha impressionato questa giovane leader così forte e determinata. Sono molto felice anche che il suo partito stia crescendo». È quanto aveva detto Abascal in un’intervista. Parole pronunciate dopo la sua affermazione alle politiche in Spagna. E poi ancora. «I gruppi di Vox e di Fratelli d’Italia in Europa già lavorano quasi come se fossero un gruppo unico». Aveva poi continuato Abascal. Il leader di Vox aveva spiegato il segreto della sua vittoria in Spagna: «La difesa della nazione contro ogni separatismo». E infine: «La gente ha capito che soltanto Vox rappresenta una vera alternativa patriottica».