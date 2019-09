I patrioti spagnoli di Vox ad Atreju con il leader Santiago Abascal

Abbiamo alleati in Europa contro la propaganda delle false Ong e l’immigrazionismo diventato la bandiera del nuovo esecutivo. I patrioti spagnoli di Vox saranno ospiti di Giorgia Meloni dal 20 al 22 settembre all’Isola Tiberina nella manifestazione di Atreju. Ne dà notizia dai sui profili social la leader di FdI, annunciando la presenza di Santiago Abascal, leader del partito della destra spagnola. «Ecco cosa pensa delle ONG immigrazioniste il Presidente di VOX, partito di patrioti spagnoli. È un piacere per me annunciare la presenza di Santiago Abascal ad #Atreju19», scrive la leader di FdI che pubblica l’immagine di Abscal e le sue dichiarazioni in linea perfetta con le posizioni di FdI. Abscal: «No alla falsa propaganda delle false Ong», dichiara Abascal «usate come piattaforma dall’estrema sinistra. Basta bugie, basta affari sporchi. Basta con l’immigrazione di massa».

Abascal: «Molte Ong sono basi dell’estrema sinistra»

All’epoca della provocazione della nave Open Arms Abascal aveva dichiarato: «Open Arms non è una Ong ma una base operativa dell’estrema sinistra, connivente con le grandi multinazionali e le banche. Quando attaccano l’Italia, in realtà, attaccano la sovranità, l’identità e la convivenza in Europa». Nel dibattito sull’immigrazione che si terrà ad Atreju ci sarà molto da discutere e riflettere.