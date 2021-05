Tossisce di proposito in faccia alla moglie per infettarla col Covid. Condannato in Austria

In Austria un marito ha deliberatamente tossito vicino alla moglie per infettarla con il Covid. L’uomo è stato condannato a sei mesi con la condizionale. La corte ha anche riconosciuto l’uomo, un abitante di Linz, colpevole di aggressione e maltrattamenti fisici ai danni della moglie. Lui si è difeso sostenendo che la donna non lo faceva più entrare in casa perché positivo. Lei lo ha accusato di essersi sottoposto a test solo dopo che lei aveva allertato le autorità sanitarie sulle sue condizioni.

Austria, la ricostruzione del caso

Come ricostruisce il sito austriaco Kurier, l’imputato si era ammalato di Covid-19 a novembre ed era stato messo in quarantena. Secondo la sua ex moglie – che all’epoca viveva ancora nella stessa casa – aveva costantemente rifiutato di indossare la mascherina a casa e aveva continuato a tossire nella sua direzione. E aveva anche usato il suo asciugamano con l’intenzione di infettarla. Durante un litigio, l’uomo aveva anche spinto una volta la moglie contro il telaio della porta. In preda al panico, la donna era fuggita da sua figlia, che l’aveva portata dal medico. La donna è stata trovata positiva al Covid.