“Torneremo insieme”: la Berlinguer fa una sorpresa a Corona da Del Debbio. Bordata alla Rai (video)

“Ciao Mauro, mi hai tradito”. Bianca Berlinguer ha fatto un’improvvisata a Mauro Corona a “Dritto e Rovescio” . A proposito di “epurazioni” in Rai. Lo scrittore “montanaro” ora è diventato un ospite fisso di Paolo Del Debbio su Rete 4 da quando i vertici di Rai3 hanno deciso di estrometterlo da “Cartabianca”. Franco Di Mare, direttore di Rai3, lo “tagliò” dopo la frase sessista dello scrittore che dette della “gallina” alla conduttrice. Poi questa lo “perdonò” in virtù di un’amicizia consolidatasi puntata dopo puntata. Non bastò per invitarlo di nuovo e la conduttrice se ne risentì. Così ha deciso di fargli un’improvvisata. Nella puntata di Dritto e Rovescio Bianca Berlinguer è intervenuta con un messaggio per lo scrittore.

Bianca Berlinguer a Corona: “Prima o poi torneremo insieme”

“Ciao Mauro, mi hai tradito”, ha esordito ironicamente la conduttrice di Rai 3, che poi ha aggiunto: “Sei andato ospite fisso nella trasmissione di Rete 4, però ti perdono perché il tuo tradimento è stato per causa di forza maggiore. Ed è avvenuto né per la tua volontà né per la mia. Però comunque vai da un giornalista che con noi di Cartabianca è sempre stato gentile e disponibile. Ma come mi dici sempre tu al telefono, tanto prima o poi – ha chiosato la Berlinguer – io e te torneremo insieme. Un abbraccio a tutti e due”. Un messaggio cordiale che non nasconde un certo “veleno” verso i vertici Rai. Infatti aveva tentato di ripristinare gli inviti a Corona, dichiarando a chiare lettere che per lei l’episodio era dimenticato. Ma l’opposizione dei vertici è stata netta. Corona ha trovato ospitalità da Del Debbio.

Caso Corona: Bianca Berlinguer non dimentica

Corona ha apprezzato il messaggio che lo ha colto di sorpresa: “Che Bianca abbia postato una cosa simile veramente mi ha spiazzato, da lei non me lo aspettavo”. Infatti la conduttrice si è esposta. Anche se già in passato aveva mostrato sia pure con garbo di non gradire l’opposizione di Franco Di Mare, “colpevole” dell’epurazione dello scrittore montanaro contro la sua stessa volontà. Anche in questo caso come per i programmi si fa la lista degli ospiti “sgraditi”.