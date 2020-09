Scontro tra Corona e la Berlinguer, pugno duro della Rai: lui le aveva dato della gallina

La direzione di Rai Tre e la Rai “presentano le proprie scuse al pubblico di Cartabianca e in special modo a quello femminile che si è sintonizzato sul noto programma della Terza rete”. E’ quanto si legge in una nota di Viale Mazzini. “Nel corso della trasmissione – prosegue la nota – il signor Mauro Corona si è esibito in una serie di inaccettabili offese nei confronti della conduttrice”. I suoi reiterati insulti (“gallina stia zitta”) costituiscono “un’offesa non solo alla Dott.ssa Berlinguer ma verso le donne in genere. In tal modo il signor Corona ha violato le disposizioni normative e i principi etici volti a promuovere la parità di genere e il rispetto dell’immagine e della dignità della donna”.

Corona non rimarrà impunito

Non rimarrà “impunito” l’alpinista e scrittore, ospite fisso della trasmissione. “A tali inderogabili principi è improntata la programmazione della Rai che pertanto intraprenderà tutte le azioni del caso nei confronti del sig. Corona al fine di tutelare l’immagine e la dignità culturale e professionale della conduttrice e il ruolo di servizio pubblico della Rai”. Parole ultimative.

Lo scontro

Corona è stato spesso “tollerato” nelle sue intemperanze dalla conduttrice. E’ stato spesso allontanato ma poi era ritornato in virtù di un rapporto cordiaale con la Berlinguer. Ma l’altra sera ha perso il controllo ed è stato indecoroso oltre ogni ragionevole limite. “Non si permetta di dirmi gallina”. Bianca Berlinguer aveva replictoa in maniera perentoria a Mauro Corona, che aveva perso le staffe. Lui aveva detto: “O mi fa dire le cose altrimenti la mando in malora e me ne vado. Da stasera la trasmissione se la conduce da sola, gallina!”.

Bianca Berlinguer. “Non lo posso accettare”

La conduttrice lo aveva stoppato perché lo scrittore aveva fatto esplicito riferimento ad un albergo. “Non posso accettare che lei diventi maleducato e sgradevole, insultandomi mentre conduco la trasmissione. Ci sono regole che anche lei deve rispettare, non si può fare pubblicità”, gli ha fatto notare la Berlinguer. “Non dico più niente, tutto qui, arrivederci. Mi stia bene!”. Fine della trasmissione e, con ogni probabilità, della collaborazione con Corona.