Pfizer pronta per il vaccino ai bambini da zero a 11 anni: «Autorizzazione attesa entro novembre»

Pfizer si prepara alla somministrazione del vaccino anti Covid anche nei bambini. L’azienda ha annunciato di aver già inviato all’Ema la richiesta d’autorizzazione per la fascia d’età tra i 12 e i 15 anni e di essere pronta a chiedere anche quella per i bambini da zero a 11 anni. I tempi attesi per la risposta sono di circa 4 settimane per i ragazzi e tra settembre e novembre per i bambini.

Pfizer verso il vaccino ai bambini da 6 mesi a 11 anni

«A marzo sono partite le sperimentazioni sulle età comprese tra i sei mesi e gli undici anni. Dovremmo arrivare all’autorizzazione tra settembre e novembre», ha spiegato ai microfoni di Sky Tg24 Valentina Marino, direttore medico di Pfizer Italia. Marino, inoltre, ha ricordato che «lo scorso 30 aprile abbiamo inviato richiesta all’Ema per somministrare il nostro vaccino anche alla fascia d’età 12-15 anni. Stiamo aspettando i risultati, dovrebbero arrivare tra quattro settimane». Attualmente Pfizer può essere somministrato dai 16 anni in su. In America, la Fda ne ha già approvato l’uso per i 12-15enni.

Allo studio la pillola che blocca il virus

L’azienda, inoltre, sta lavorando su una pillola anti-Covid, che dovrebbe riuscire a bloccare la produzione del virus e che potrebbe arrivare l’anno prossimo. «Siamo alla prima fase della sperimentazione. I tempi nella ricerca – ha sottolineato Marino – non sono mai un dato certo, l’ipotesi è che entro fine anno avremo finito gli studi e che il farmaco sarà disponibile a partire dal 2022».

Antonella Viola: «Una buona notizia. Attendiamo l’Ema»

L’approvazione data dalla Fda al vaccino Pfizer per i ragazzi «è una buona notizia e un passo importante per fermare la pandemia», ha commentato Antonella Viola. «Ci attendiamo a breve anche l’ok di Ema», ha aggiunto l’immunologa dell’università di Padova, commentando su Facebook il via libera Usa.