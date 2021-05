La7 prepara un’estate “profondo rosso”. A In Onda arriva la “compagna” Concita De Gregorio

Sarà un’estate “profondo rosso” quella de La7. Otto e Mezzo, il salotto radical chic dove impazza Lilli Gruber, sarà sostituito da In Onda. Quest’anno il programma di approfondimento estivo sterzerà ancor più a sinistra. Confermato David Parenzo, conduttore de La Zanzara. Con lui però non ci sarà Luca Telese, almeno stando a quanto anticipano affaritaliani.it e Davide Maggio. Con Parenzo spunta Concita De Gregorio.

Estate rossissima a La7

Insomma, avremo un’estate rossissima. L’arrivo di Concita De Gregorio segna, infatti, uno spostamento ancora più a sinistra del programma e di tutta La7. La De Gregorio oltre ad essere la penna di punta ed editorialista di Repubblica, è stata infatti la prima donna ad aver diretto il giornale comunista l’Unità, dal 2008 al 2011.

Telese sostituito da Concita De Gregorio

L’ormai ex conduttore Telese è stato sostituito dalla giornalista di Repubblica perché, come spiega ai microfoni di affari, deve dedicarsi completamente a un nuovo programma che andrà in onda all’inizio del prossimo anno e di cui ancora non si hanno ulteriori informazioni. Come ricorda Davide Maggio, per la firma di Repubblica è dunque pronto un ritorno alla conduzione televisiva, dopo le esperienze in Rai. L’ultima – conclusasi nel 2018 – alla guida di Fuori Roma.

In Onda su La7

L’impegno a In Onda sarà, come prevede la formula del programma di access prime time, quotidiano. Ogni giorno, per l’intera estate, la trasmissione racconterà l’attualità politica del Paese con ospiti, servizi e collegamenti in diretta. Secondo quanto risulta a TvBlog la prima puntata di questa nuova versione di In Onda è prevista da lunedì 28 giugno e fino alla metà del mese di settembre. A quanto scrive affaritaliani.it, l’arrivo di De Gregorio non sarà l’unica presenza femminile. Ci sarebbe, infatti, l’intenzione di arruolare anche altre donne nella squadra che lavorerà al talk show.