Botta e risposta Borgonzoni-De Gregorio. Ma stavolta lo spirito caustico, per non dire radical kitsch della ex direttrice dell’Unità ha fatto flop. O meglio: ha preso un granchio. Oltre ad aver scatenato la vis critica e sardonica di Lucia Borgonzoni, la candidata alla carica di governatore dell’Emilia Romagna che, evidentemente, impensierisce la sinistra e la sua intellighenzia dem. Proverbialmente più spocchiosa che divertente. Almeno quando si tratta di ironizzare sulla politica (e sugli avversari politici).

Dunque, Lucia Borgonzoni contro Concita De Gregorio. A scatenare le proteste della candidata leghista alla Regione Emilia-Romagna, un tweet della giornalista che ha rilanciato un “cinguettio” prodotto da un account-parodia dell’esponente del Carroccio. Satira al quadrato? Si potrebbe pensare. Ma neanche per sogno… Nel tweet della De Gregorio, il commento secco recita: «È questo, il tempo in cui viviamo». Mentre nel post dell’account-fake (“Lucia Borgonzoni Fan”) un racconto surreale: «Ragazzi che paura – si legge –. Mentre facevo la mia passeggiata mattutina scorgevo in mezzo agli alberi due sagome nere che mi assalivano. Per fortuna non erano africani. Ma solo due cinghiali in calore. Mamma me la sono scampata bella», la conclusione.

Troppo per la Borgonzoni. Che su Facebook è passata al contrattacco. «La nota giornalista radical-chic. Di quelle ossessionate dalle “fake news”. Dalla Lega e dal centrodestra. Che “spargono odio” – scrive la candidata del Carroccio –, con il consueto stile da maestrina dalla penna rossa, punta il dito su un post… FALSO. Di un profilo che mi fa la parodia. Si saranno appannate le lenti degli occhialini da professoressa democratica? Buon Anno anche a lei, Concita, può capitare – aggiunge la leghista –, ma consiglio un po’ più di attenzione prima di riversare risentimento verso i candidati che non le piacciono. La spocchia di chi pensa di avere la verità in tasca. E di dovere, dalla cattedra, esercitare la propria presunta superiorità morale e culturale a volte gioca brutti scherzi».