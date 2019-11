In Spagna vola la destra e Concita De Gregorio perde le staffe: «Hanno vinto i fascisti»

“Una destra più a destra dei Fratelli d’Italia”, scrive inorridita Concita De Gregorio. I risultati delle elezioni spagnole, che hanno visto i sovranisti di Vox raddoppiare i seggi, stanno facendo perdere il senno alla sinistra. All’editorialista di Repubblica, fanno venire addirittura le allucinazioni. E’ spaventata. Ha vinto la destra, ma non una destra qualunque. “Ma destra destra: vince il franchismo, il fascismo, il neonazismo. Saperlo è già qualcosa”, scrive a suggello del suo editoriale, che è tutta una allucinazione. Attenzione, scrive, Spagna chiama Italia.

Concita De Gregorio ha le visioni

Concita De Gregorio vede i fantasmi di Franco, Hitler e Mussolini materializzarsi davanti sé mentre definisce i “neofranchisti di Vox” – ossia tre milioni e mezzo di spagnoli – “la destra pura, xenofoba, antifemminista e fieramente machista”. Prosegue: “E’ la destra più forte d’Europa”, scrive dando un avvertimento all’Italia. “Prendere nota” su quanto accaduto in Spagna, scrive. “Se l’accordo a sinistra non funziona, fra soci diffidenti – tipo Pd e M5S, per intendersi – vince la destra, è sicuro”. I parallelismi immaginari della De Gregorio che avvicina il trio Salvini-Meloni-Berlusconi al franchismo, al nazismo, al fascismo sono preoccupanti.

Spagna chiama Italia

Un buon tranquillante è consigliabile. Anche per la Spagna vale lo stesso trattamento che vige in Italia. Chi vota a destra è xenofobo, antifemminista, machista, nazista. Concita De Gregorio da tempo è ospite gradita dei solotti televisi in chiave pasionaria buonista . A fianco dei migranti, a fianco delle Ong, contro Salvini, Meloni, contro la destra che tanto turba i suoi sonni. Sempre pronta ad unirsi al coro degli allarmi contro il fascismo. Ricordiamo il suo sostegno in una puntata di “di Martedì” alla prof che in una traccia paragonò le leggi razziali ai decreti sicurezza di Salvini. Il senso dell’equilibrio e della realtà non sono il suo forte. Per questo non fa un buon servizio alla sinistra.