Gasparri: “L’invasione dei cinghiali a Roma è una vergogna firmata Raggi e Zingaretti” (video)

“Se non ci fossero le immagini che filmassero le scene di pascolo di intere famiglie di cinghiali nelle vie cittadine, sarebbe difficile crederci. Invece quelle scene, indegne di una città moderna e capitale d’Italia, fanno il giro del web, rimbalzano sui social e danneggiano la reputazione di Roma, anche a livello internazionale”. Così Maurizio Gasparri sul clamoroso rimpallo di responsabilità tra Raggi e Zingaretti sull’invasione di cinghiali nella Capitale.

Gasparri: “I cinghiali sono un rischio. Cosa aspettate?”

“Una vergogna – dichiara commissario di Forza Italia per Roma Capitale. Che non può lasciare indifferenti la Raggi e neppure Zingaretti. La Regione ha, infatti, competenze nella gestione della fauna selvatica. Ma non ha fatto nulla per arginare, con metodi non cruenti, l’affollamento di ungulati che si registra nelle vie e alle porte di Roma. I cittadini sono stufi di vivere come se fossero residenti in un paese arretrato. Pure i cinghiali che pascolano tra la spazzatura non è un fatto sopportabile. Anche perché costituiscono un rischio per l’incolumità delle persone, visto che si tratta di specie selvatiche che potrebbero attaccare animali domestici e umani. Se ne parla da tempo – conclude il senatore di Forza Italia – ma non sono stati presi provvedimenti. Cosa ancora dobbiamo attendere?”.

Autorete della Raggi: accusa la giunta Zingaretti (dove governa anche il M5s)

Ieri la sindaca di Roma ha addossato la responsabilità dell’invasione di cinghiali alla giunta regionale di Zingaretti. Giunta che, oggi vede Pd e M5s al governo del Lazio insieme. Quindi l’autodifesa della Raggi diventa un clamoroso autogol per tutto il Movimento 5 Stelle.

Nei giorni scorsi è diventato virale un video di un branco di cinghiali che aggredisce una donna appena uscita da un supermercato di Roma nord. Gli animali hanno costretto alla fuga la donna, che si è vista saccheggiata dei beni appena acquistati e che miracolosamente è uscita indenne.