Raggi, ennesima figuraccia: i cinghiali a spasso proprio nel quartiere della sindaca (video)

Raggi bis, tutti contro: dopo le spallucce del Pd e le fronde grilline, alla prima cittadina mancavano solo i cinghiali a spasso nel suo quartiere… Già, perché come ormai tristemente noto, i cinghiali se la spassano in giro per Roma. Ovunque: compreso il quartiere di Monte Mario in cui vive la sindaca della capitale, Virginia Raggi. Ovviamente non è una novità: ma il fatto che un video che sta letteralmente dilagando sui social, ripreso tra gli altri dal sito di Libero, testimoni che gli animali selvatici ormai di casa nelle città eterna scorrazzino per le strade a ridosso dell’annuncio della prima cittadina grillina di volersi ricandidare come sindaco, non fa certo bella impressione. E di sicuro non giova a chi ha deciso di lanciarsi nella “mission impossible” di sostenerne il paventato ritorno in Campidoglio…

Raggi bis, tutti contro. Pure i cinghiali a spasso nel suo quartiere

E pensare che solo 4 giorni fa anche il sito di Repubblica denunciava a suon di sconcertanti immagini, la passeggiata di un nutrito branco di cinghiali a spasso per Monte Mario, e immortalati mentre attraversano scrupolosamente sulle strisce pedonali… «Erano le 6,40 circa – scrive il quotidiano a corredo delle inquietanti immagini – quando un residente ha visto non un pedone ma circa sei ungulati camminare per strada e attraversare, appunto, le strisce pedonali. “L’episodio è avvenuto non molto distante dalla pista ciclabile”, racconta il residente – e prosegue Repubblica – che una volta vista la scena non ha potuto fare a meno di immortalare il momento “per sensibilizzare le istituzioni sull’atavico problema della presenza dei cinghiali in zona”, dice. Nel quartiere, infatti, gli ungulati, grandi e piccoli con il mantello striato, sono degli habitué. Uno degli ultimi avvistamenti risale allo scorso 11 agosto, in via Augusto Conti, sempre in zona Monte Mario»…

Alleanze franate col Pd e fronde grilline. E ci si mettono anche i cinghiali…

Insomma, anche i cinghiali dovrebbero dissuadere la sindaca uscente a non rituffarsi nell’avventura della ri-conquista di Roma. Dovrebbero essere anche loro insomma, o meglio: la totale inefficacia dimostrata fin qui dal Campidoglio a guida grillina nel provare a risolvere il problema, a far desistere la Raggi dal tentare il bis. E invece: dopo che il Pd di Zingaretti le ha fatto spallucce. Nelle stesse ore della fronda pentastellata capitanata da Enrico Stéfano a Roberta Lombardi, pronti far mancare il loro appoggio alla prima cittadina, arriva questo video girato proprio nel quartiere della sindaca. Video che, se non farà la differenza, almeno contribuirà ad aggiungere un altro segno negativo alla lista dei motivi per non volere un bis dell’esperienza capitolina a guida Raggi…

Di seguito, gli ultimi video postati su Youtube delle scorribande di cinghiali a Roma.

1 maggio 2020: cinghiali a spasso per Vigna Clara.

25 giugno 2020: cinghiali in giro per Monte Mario.