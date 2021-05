Nella giungla di Roma i cinghiali rubano la spesa a una signora (video). La donna costretta a mollare le buste

“No! Non ci posso credere, qualcuno le dia una mano, guarda lì, non ci credo!”, commenta una voce in sottofondo al video che riprende lo scippo dei cinghiali che rubano la spesa a una signora. Nella Roma dei gabbiani che aggrediscono i turisti può accadere anche che un branco di cinghiali aggredisca una donna appena uscita dal supermercato per rubarle la spesa. È successo all’esterno di un grande punto vendita del centro commerciale a Le Rughe, nel comune di Formello, alle porte di Roma. Le immagini mostrano il branco costituito da alcune femmine e numerosi piccoli che si muove tra le auto nel parcheggio del supermercato e poi i cinghiali che rubano le buste della spesa. La donna cerca di allontanarli fino a quando non ‘molla’ i sacchetti sui quali i cinghiali si avventano per poi fuggire. Una scena da palcoscenici internazionali, ormai., come tante altre di ordinario degrado.