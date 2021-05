Franco Marini, il sindacalista-alpino che sfiorò il Quirinale. L’ultimo libro di Giorgio Merlo

Una prima vita nel sindacato, una second life nella politica. A legare l’una e l’altra, una tenacia tutta abruzzese e il passo cadenzato dell’alpino. Franco Marini ci ha lasciato solo tre mesi fa . Un tempo comunque sufficiente a Giorgio Merlo , giornalista e blogger , per dedicagli una accurata e avvincente biografia (“ Franco Marini, il Popolare ” Edizioni Lavoro , 120 pagg. 15 €, prefazione di Annamaria Furlan e introduzione di Gerardo Bianco ) che riannoda le fasi essenziali dell’impegno sindacal-politico dell’ ex-presidente del Senato attraverso il filo di una visione coerentemente ispirata alla dottrina sociale della Chiesa . Personalità tanto poco esplorata quanto assai interessante, quella di Marini. Della Cisl , il sindacato cattolico, è già un protagonista quando le tensioni sociali culminate nel cosiddetto “ autunno caldo ” del 1969 condurranno l’anno successivo all’approvazione dello Statuto dei Lavoratori .

Marini, un democristiano anomalo

Il decennio inaugurato da quella riforma coinciderà con la stagione più controversa del sindacato italiano. Sono gli anni in cui è la Triplice (Cgil, Cisl e Uil) a dettare l’agenda politica al governo. Ma sono anche gli anni in cui il Pci conquista quote crescenti di elettorato fino a portarsi a metà decennio ad un’incollatura dalla Dc. Il tema dell’autonomia delle battaglie per il lavoro dalle dispute ideologiche o relative agli assetti di governo acquista in quel tempo sempre più spazio e ancor più legittimazione. Tra i suoi più convinti assertori – racconta Merlo – c’è anche il cislino Marini, temperamento coraggioso, ruvido e sanguigno e perciò stesso anomalo nel felpato mondo democristiano. Marini vi appartiene, ma a modo suo. Dall’esperienza sindacale mutua il pallino per l’organizzazione. Una vocazione che l’autore enfatizza a tal punto da rendere il dibattito sulla forma-partito una sorta di filo conduttore in parallelo del libro.

Nemico della lotta di classe

Nella Dc, Marini aderisce a Forze Nuove, la corrente di Carlo Donat Cattin e che lui stesso guiderà dopo la morte del fondatore. Più che un sindacalista, Marini è un antico tribuno della plebe. Crede nel moto ascensionale (oggi si chiama ascensore sociale) dei ceti popolari. Per lui, la democrazia o è sociale o è destinata al fallimento. Ma l’elevazione delle classi più umili e maggiormente bisognose – e questo è un cardine irrinunciabile del sindacalismo cattolico come di quello nazionale – è obiettivo che persegue depurando il conflitto sociale dai suoi mefitici miasmi classisti. «Senza i ceti popolari – scrive l’autore citando un passaggio della relazione conclusiva di Marini al convegno di Forze Nuove del settembre ’92 a Saint-Vincent – le istituzioni non sarebbero in grado di percepire umori, aspirazioni, bisogni e valori che contribuiscono a renderle vitali e funzionanti».