Ruggeri ancora contro Gassmann: mi ha bloccato su Twitter, alla faccia del confronto…

Ruggeri contro Gassmann, secondo round. Il cantautore milanese infatti nel pomeriggio ha pubblicato sul suo profilo Twitter la schermata che indica come sia stato bloccato da Alessandro Gassmann. Ruggeri così commenta: “Confronto, democrazia, (auto)ironia, in un clima disteso. Mi sa che le battute devo tenerle per me”.

Lo scontro social sulla nostalgia per la Germania Est

All’origine della ruggine tra i due artisti uno scontro social che ha visto Alessandro Gassmann e Enrico Ruggeri su fronti opposti. L’attore, infatti, su Twitter aveva annunciato di voler chiamare la polizia per denunciare i vicini che stavano violando le regole anti-Covid. Un’azione di cui Gassmann si è vantato considerandolo un dovere di cittadino modello. Al dibattito che ne è seguito hanno contribuito anche volti noti, come Ruggeri, appunto, che ha ipotizzato una certa nostalgia della Germania dell’Est.

Gassmann blocca Ruggeri su Twitter

Gassmann non deve averla presa bene, giungendo appunto al blocco di Ruggeri su Twitter per i suoi commenti scomodi. Un’opzione che ha scatenato i fan di Ruggeri. “Mi sa che Gassmann è bravo ad attaccare ed insultare gli altri ma poi non ha il coraggio di avere un confronto. Tu sii libero Enrico perché sei una rarità in un mondo di ipocrisia. Ed è sempre bello ascoltare e leggere ciò che esprimi: mai banale e si impara sempre qualcosa!”, è uno dei commenti. E ancora: “Ci sono persone famose che si auto incastrano nei loro personaggi e non potendo ammettere di aver esagerato bloccano… mentre si potrebbe a volte dire “ ho scritto una cazzata” “.

Sgarbi: Gassmann un pavido che scappa dal confronto

E c’è chi sottolinea che Gassmann ha il vizio di bloccare per un nonnulla, “anche chi gli dice che nell’ultima fiction aveva occhiaie più pronunciate del solito”. Così “può farsi un’idea del personaggio”, commenta un utente rivolto a Ruggeri. Tra i commenti anche quello di Vittorio Sgarbi. Lapidario come sempre: “Gassmann un pavido, che scappa dal confronto”.