Lite in tv tra Crisanti e Borghi. Il leghista all’attacco: “Lei è esperto solo di zanzare!” (video)

Per il microbiologo dell’Università di Padova, molto critico con Draghi, ma per motivi opposti a quelli della Lega, “non ci sono le condizioni per riaprire”. Ma il deputato del Carroccio insiste: “Assolutamente sì”, dice, “i ristoranti vanno aperti anche al chiuso” mentre “i lockdown non servono e non bisognava farli”. Alle rimostranze di Crisanti, ecco quindi la prima stoccata: “Preferisco sentire i massimi esperti al mondo di epidemiologia, Crisanti non è un esperto”, attacca Borghi. Replica il microbiologo: “Contrariamente a lei, che è stato in Parlamento, io ho visto come si combatte un’epidemia”.

All’ennesimo ‘attacco al lockdown’ di Borghi, Crisanti sbotta e chiede: “La quarantena funziona?”, e al “credo proprio di sì” del parlamentare, ecco la replica: “E allora mi spiega perché un lockdown a livello sociale non dovrebbe funzionare? Lei non ha capito nulla di epidemiologia”. Scontro finito? Neanche per sogno. “Io vi porto uno studio, voi cosa mi portate? I dogmi?”, replica Borghi nel sostenere le sue teorie sul lockdown. Ed ecco pronta la nuova risposta di Crisanti: “L’università di Stanford ha cancellato lo studio ed eliminato tutti i video del professor Ioannidis e lui si è pure scusato…”. Poi le accuse dirette; “Io, come rappresentante dei cittadini, studio. Qui ho sentito numeri allarmistici e verità date per assodate, come il fatto che il lockdown funzioni e salvi vite. Con tutto il rispetto per il professor Crisanti, se io devo prendere una decisione importante, vado a sentire i massimi esperti al mondo di epidemiologia. Crisanti è un esperto di genetica della zanzara, che è una ottima cosa, ma non è un esperto di questi argomenti”.