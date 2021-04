Crisanti attacca Draghi: “Ha fatto una gaffe terribile”. Poi annuncia: “Sono chiuso in casa in quarantena”

La gaffe del presidente Draghi, a giudizio del professor Andrea Crisanti, guru del Covid e ascoltatissimo opinionista tv, è molto grave e denota una scarsa conoscenza della categoria degli psicologi. “Il premier ha fatto bene a lamentare i vaccini per gli under 60, dobbiamo vaccinare gli over 60 per migliorare la situazione. Forse però il premier ha fatto una gaffe parlando dei vaccini agli psicologi, perché sono operatori sanitari e vengono vaccinati come tali”. Il direttore del Laboratorio di microbiologia e virologia dell’Azienda ospedaliera di Padova e docente di Microbiologia, ospite di ‘Un giorno da pecora‘ su Radio1 Rai, ha anche svelato il suo timore per un possibile contagio da Covid, proprio lui che aveva dichiarato di sterilizzare perfino le banconote e i bancomat quando li usa.

Crisanti e la quarantena a Londra

“Sono a casa mia a Londra in quarantena perché sul volo c’era un positivo, praticamente passerò il mio soggiorno inglese rimanendo solo a casa…”. E aggiunge: “Il vaccino che ho fatto? Non ha nessun valore qui…”.

Sulle polemiche sulla sicurezza, Crisanti è certo: “Il vaccino AstraZeneca è efficace e sicuro, provoca effetti gravi in 1 caso su 2 milioni e mezzo”. Poi attacca l’Ema: ″Una cosa allucinante, l’Agenzia europea dei medicinali non può lavarsene le mani in questo modo, lasciare che ogni singolo Paese decida per sé: così si crea disorientamento, oltre a dimostrare la mancanza di indipendenza dell’Ema e la debolezza della politica sanitaria dell’Unione. Quanto alla Germania, quella dei tedeschi è una decisione solo politica, dettata dal fatto che lì c’è una folta presenza di no vax e poi hanno in casa la BionTech: non voglio pensar male, ma forse una predilezione per il vaccino Pfizer c’è″.