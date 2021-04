Covid, il Lazio ha più contagi della Lombardia. È caos: «In giro ci sono troppe persone infette»

Sono 9.789 i contagi da covid in Italia oggi, secondo i dati Regione per Regione nel bollettino fornito da Protezione civile e ministero della Salute. Registrati inoltre 358 morti. Sono 190.635 i tamponi effettuati: indice positività al 5,13.

Covid, nel Lazio sono 1.057 casi

Sono 1.057 i nuovi contagi di covid nel Lazio. Un dato superiore alla Lombardia che oggi ha registrato 997 casi. Si registrano altri 37 morti. I casi a Roma città sono a quota 500. Il sorpasso nella negativa classifica dei contagi crea polemiche. I residenti a Roma lamentano assembramenti ovunque, persone che sono senza mascherina. In alcuni esercizi commerciali si registrano episodi di prepotenza, con arroganti che si rifiutano di indossare il dispositivo di protezione e inveiscono contro le commesse dei negozi.

L’infettivologo: «Troppe persone infette in giro»

Nell’Italia alle prese con l’emergenza coronavirus, «abbiamo ancora troppe persone infette in giro. E con questa variante il virus gira e colpisce anche le persone giovani, come è accaduto con il calciatore Daniele De Rossi. Probabilmente abbiamo molti più infetti di quelli che vediamo, perché i numeri quotidiani dei contagi riguardano solo quelli che hanno fatto il tampone. La soluzione è: rimediare i vaccini e vaccinare». A parlare è l’infettivologo Stefano Vella, docente di Salute Globale all’università Cattolica di Roma, intervenuto ad Agora su Rai3.

In Veneto 587 casi e in Campania 1383

In Veneto: sono 587 i contagi covid. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 11 morti. Da ieri eseguiti 11.747 tamponi. Il tasso di positività è al 4,99%. Il totale dei positivi ad oggi è 31.687. I ricoverati sono 2.122, con un aumento di 24 unità. I pazienti ricoverati in area non critica sono 1.821 (+26), quelli in terapia intensiva sono 301 (-2).

Mentre sono 1383 i nuovi contagi in Campania. Nella tabella si fa riferimento ad altri 43 morti di cui 18 avvenuti in precedenza, ma registrati solo oggi. Sono stati 9.473 i tamponi molecolari e 4.608 quelli antigenici. Dei 1.386 nuovi positivi, 499 sono risultati sintomatici. Da inizio pandemia ci sono stati 5.817 decessi. I guariti sono stati 1.828 nelle ultime 24 ore che porta il totale a 261.443. In Campania sono 136 i pazienti Covid, ricoverati in terapia intensiva, 1.594 quelli nei reparti di degenza.