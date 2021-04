“Amici” strapazza Raiuno, cavalcata record. Deddy e Aka7Even trionfano con i nuovi brani per l’estate

Ormai non c’è più partita. Prosegue la leadership incontrastata di Amici di Maria De Filippi nel sabato sera televisivo. La sesta puntata del talent show di Canale 5 ha registrato 5.831.000 spettatori e il 27.9% di share. Al secondo posto, la fiction Sotto Copertura – La Cattura di Zagaria, su Rai1, ha ottenuto 2.938.000 spettatori e il 13.8% di share. Terzo posto per Sapiens – Un Solo Pianeta su Rai3, con 1.377.000 e il 5.9% di share.

Amici, a “spaccare” sono Aka7Even e Deddy

Arrivano anche i nuovi singoli in vista dell’estate. Ed è immediatamente successo per due concorrenti amati dai giovanissimi. Aka7Even ha presentato Loca, mentre Deddy La prima estate. Due brani destinati a diventare tormentoni. Anche i “giurati” hanno applaudito con entusiasmo alle esibizioni. E sul fondo le immagini della spiaggia, con il pubblico di ragazzine in delirio.

L’emozione di Tancredi

Tancredi ha invece interrotto l’esibizione, Arisa e Maria De Filippi sono intervenute. Il giovane cantante ha infatti avuto un momento di emozione e non è riuscito ad andare avanti con il suo pezzo. Stava interpretando la versione I Love Rock’n’Roll, classico evergreen di Joan Jett. Tancredi si è subito accorto di aver cominciato l’esibizione troppo presto e quindi, preso dall’emozione, ha interrotto la performance. Poi il cantante e cantautore rap originario di Milano ha ripreso la performance. Nonostante ciò, è riuscito a battere Raffaele. L’errore sembra essere stato compreso dalla giuria, chiamata al ballottaggio che ha chiuso la prima manche. I tre giudici hanno infatti deciso di salvare Tancredi Cantù Rajnoldi, mandando Raffaele Renda al ballottaggio finale per l’eliminazione.

Amici, eliminato Raffaele

A giocarsi la permanenza nel programma sono stati quindi Samuele, Raffaele e Deddy. Dopo le esibizioni i giudici hanno deciso di salvare direttamente Samuele e i due ragazzi rimasti in gara hanno fatto rientro in casetta per ascoltare il verdetto. A lasciare Amici è Raffaele. Subito dopo, la chiusura sulle note di Dieci, il brano di Annalisa, superospite della puntata.