“Amici di Maria De Filippi”, ancora polemiche sulla Celentano. E Deddy fa boom con “0 passi”

A tenere banco è sempre lei, Alessandra Celentano. Le sue critiche fanno “rumore”, provocano polemiche e infiammano Amici di Maria De Filippi. Una valanga di proteste sui social, liti in studio. Ma stavolta entra in campo Carolyn Smith, giudice di Ballando con le Stelle. E difende la Celentano per le sue stangate alle ballerine Rosa e Martina.

Amici di Maria De Filippi, parla la Smith

«Guai a chi tocca Alessandra Celentano che è una vera professionista. È l’unica che sta difendendo il vero ballo. Dicono che sia cattiva, ma è solo ignoranza. Credo che sia completamente inutile proteggere i ragazzi con belle parole. A che cosa serve? Se sono scarsi è meglio che lo sappiano». Poi aggiunge: «Fa benissimo ad esprimere se stessa. Anzi, io farei di peggio! Se fossi lì mi avrebbero già cacciata».

«Nella vita non si può piacere a tutti»

«Penso», continua, «che ognuno sia libero di esprimere la propria opinione, sempre con determinati modi e parole. Sono del pensiero che nella vita non si può piacere a tutti. Si sarà sempre giudicati nel bene o nel male. L’importante è darsi un valore, in primis noi stessi. E di crederci sempre».

L’emozione di Tommaso Stanzani

Intanto, a Verissimo arriva Tommaso Stanzani. Il ballerino eliminato da Amici di Maria De Filippi parla nel salotto di Canale 5. «Mi sto riprendendo dalle emozioni provate, ma ora sono felicissimo. L’eliminazione è stata inaspettata, perché mi sentivo già tanto cambiato nel mio percorso di crescita. Non mi voglio fermare. Questo è stato il mio inizio e mi ha fatto capire tante cose sia dal punto di vista professionale che umano».

Amici di Maria De Filippi, “0 Passi”

Silvia Toffanin gli chiede come sia stato accolto dai suoi genitori. Il ballerino risponde: «Anche i miei genitori non si aspettavano un mio ritorno a casa così presto. Ma la cosa importante è che ora mi sostengono nel mio voler fare il ballerino. Ma il terzo serale di Amici di Maria De Filippi ha regalato uno dei momenti più intensi con la sfida tra Deddy e Rosa. 0 Passi è una ballad pop, una lettera a cuore aperto a Rosa che mostra anche il modo in cui la relazione ha cambiato Daddy, all’interno del talent show. Il brano sta riscuotendo un grande successo.