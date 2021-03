Covid, dolore e sconforto a Finale Emilia. Non ce l’ha fatta la bimba di 11 anni in rianimazione

È finita in tragedia la vicenda della bimba di 11 anni di Finale Emilia contagiata dal covid. Yousra Assaban non ce l’ha fatta. Ricoverata in terapia intensiva da una decina di giorni, le sue condizioni, già gravi, sono improvvisamente precipitate. I medici hanno fatto l’impossibile per salvare. Ma la bambina, che soffriva di alcune patologie, non è riuscita a vincere la sua guerra contro il virus.

Covid, è morta la bimba di 11 anni di Finale Emilia

La tragica notizia ha gettato nello sconforto tutto il piccolo paese emiliano. E la comunità marocchina che si è stretta intorno alla famiglia. Dolore e incredulità anche tra i compagni di classe e i genitori. La piccola frequentava la prima media alla Frassoni e finché ha potuto aveva seguito la didattica a distanza.

Dolore e sconforto nel paese

Ora tutta la famiglia di Yousra è in isolamento. Le condizioni della 11enne, a differenza dei genitori e dei fratelli, erano subito apparse gravi. Aveva accusato sintomi importanti aggravati da problemi di salute precedenti. Il calvario è iniziato con la corsa in elioambulanza. Quindi il ricovero in terapia intensiva. E il trafico epilogo. La bambina era la prima di tre fratelli, nati da una famiglia di origine marocchina ben inserita nel tessuto sociale della città.

Più fortunata la bambina di Sant’Orsola di Bologna che come la sua coetanea di Finale Emilia aveva contratto il virus. Dopo giorni di terapia intensiva, intubata, è riuscita a superare le crisi ed è uscita dalla rianimazione.