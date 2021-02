Valanga di sfottò sul web: «Casalino torna al Grande Fratello», «Conte se ne va, brindiamo»

«Bye bye Rocco e Giuseppi». «Povero Toninelli, chissà che cosa gli passa per la testa». E poi ancora: «Conte, Casalino, Azzolina, Bonafede…». Sui profili web si saluta sui social con ironia la fine del governo giallorosso. Si scatenano con commenti e sfottò. Scrive un utente: «Non andremo a votare, ma almeno non vedremo più questi incapaci». E un altro sulla stessa linea: «Ma non mi sembra vero non vederli più. Di certo non mi mancheranno giusto così!!! Incapaci». E ancora un altro: «Valigie fatte. Adios governo, commissari e televirologi… A casa». «Casalino torna al Grande Fratello».

«Bye Baye Rocco e Giuseppi», i commenti del web

C’è poi chi si sente deluso perché non andiamo ad elezioni: «Volevo le elezioni… Ma la soddisfazione di Giuseppi che fa le valigie da Palazzo Chigi è tanta». C’è poi chi ricorda del dirette televisive e tira un sospiro di sollievo: «E addio alla telenovela dei Dpcm e delle dirette a reti unificate!!!!». Non mancano i commenti sull’Azzolina: «Aspettate date una mano all’Azzolina che deve portar via anche i banchi a rotelle. Forza Draghi fai piazza pulita di tutti questi ministri 5stelle, Pd, Italia Viva che sono la vergogna dell’Italia in Europa». E un altro caustico: « Povera Azzolina adesso andrà a sedersi sulle sedie che gli studenti non possono usare… Iniziano le prime gioie».

«Fuori Rocco e i suoi fratelli»

C’è poi chi ironizza su Casalino: «Fuori Rocco e i suoi fratelli». E ancora: «Rocco vai da Maria De Fillippi». Il web si scatena a più non posso. «Finalmente per voi Zona rossa a vita». «A mai più grandissimi buffoni, se andiamo al voto sarete spazzati via come la nebbia viene spazzata via dal vento. Avete venduto fumo e raccoglierete cenere…». E ancora: «A vederli tutti insieme davvero fa un brutto effetto, quanto soldi sprecati, ma anche tantissimo tempo…». Bersagliato tra i tanti del governo anche Toninelli: «Poverino! Fatti un giro in monopattini così ti passa la tristezza».