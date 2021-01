Mughini contro Travaglio: “Il suo giornale trasuda odio. Come faceva col Cav ora fa con Renzi” (video)

Un Giampiero Mughini da incorniciare a Stasera Italia da Barbara Palombelli. Il suo attacco al Fatto di Marco Travaglio è memorabile. Nello studio di Rete 4 si parlava di crisi di governo. Lo scrittore ed editorialista si conferma persona di equilibrio. Veemente ma capace di avere e saper comunicare una visione realistica della situazione in corso, priva di demonizzazioni. La sua visione è cautamente pro-Renzi, non si accoda, cioè, alle letture che stanno andando per la maggiore. L’esecutivo è arrivato a questo punto non per colpa di uno solo.

Mughini non nomina Travaglio ma…

“Non mi è parso – spiega Mughini correggendo narrazioni troppo ultimative – che Renzi abbia detto giammai un Conte Ter. Semmai ha detto non è tempo di andare alle elezioni. Si può non essere d’accordo con i tempi tattici della sua operazione, ma da qui a celebrare l’anti-renzismo…”. Ecco quindi l’attacco a Travaglio e al Fatto. Non li nomina ma… “C’è un giornale che trasuda odio, disprezzo eccetera dalla prima pagina all’ultima, sapete benissimo qual è- afferma Mughini in trasmissione -. Io questo anti-renzismo lo respingo una cosa abietta, così come respingevo come una cosa abietta l’anti-berlusconismo e l’anti-craxismo“.

Il giornalismo fatto con odi e rancori non è un esempio e non fa bene. Né allora né oggi. Mughini è ospite spesso del talk-show politico della Palombelli. Ha appena mandato in libreria un nuovo libro: “Nuovo dizionario sentimentale. Delusioni, sconfitte e passioni di una vita” edito da Marsilio . Le sue visioni della situazione politica e pandemica si fanno apprezzare proprio perché non seguono l’onda lunga dell’informazione mainstream. E cercano di suggerire prospettive e non processi sommari.