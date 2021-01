Meloni: «Pazzesco. Dare a una donna della escort è una “battuta”? La Rai chiuda gli studi a Friedman»

Alan Friedman l’ha fatta davvero grossa. Nel silenzio assoluto delle femministe del pianeta, delle laureboldrini, dell’esercito me too. Dopo aver definito in diretta televisiva a Uno Mattina, Melania Trump una escort, dice di aver voluto fare una battuta. Non una voce dal sen uscita. Nessun errore di traduzione, come aveva detto in un primo tempo allo scoppiare delle polemiche.

Friedman, Meloni: “Pazzesco, la Rai prenda provvedimenti”

“Pazzesco”, commenta Giorgia Meloni su Facebook. “Ora Friedman ammette che la sua indegna uscita su Melania Trump non era un errore. Ma ‘una battuta infelice’. Dare della escort a una donna in diretta televisiva sarebbe una battuta? Spero che dopo un fatto così grave”, scrive la leader di Fratelli d’Italia, “la Rai prenda i dovuti provvedimenti. Ed eviti in futuro di ospitare nuovamente questa persona sulla televisione pubblica“.

“Se la vittima fosse stata un esponente di sinistra?”

Alla notizia dello scivolone del giornalista americano, opinionista a senso unico, onnipresente sul piccolo schermo, la Meloni aveva subito twittato il suo pensiero. “Cosa sarebbe accaduto se ad essere definita escort fosse stata esponente di sinistra?”. Un episodio grave, per di più sulla tv pubblica. “Alan Friedman definisce Melania ‘escort’ prima di correggersi e chiamarla ‘moglie’ di Trump. Surreale che nessuna paladina del femminismo sia intervenuta. Cosa sarebbe accaduto se a essere definita così fosse stata un’esponente di sinistra?”. “Surreale anche – scrive ancora la Meloni- che Friedman non si sia scusato immediatamente per le gravi parole pronunciate, aspettando le polemiche per poi dare la sua versione“.