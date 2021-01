Governo, lo sfogo del parroco con i fedeli: «Politici non all’altezza». E cita Di Maio e Renzi

Siamo governati da «politici non all’altezza del compito. Se avessi l’età, me ne andrei dall’Italia». A pronunciare parole così amare nei confronti del governo non è un esponente dell’opposizione. Tutt’altro: è un parroco di Paola, nel cosentino, durante una conversazione con i fedeli. Il video è diventato immediatamente virale. Al punto da costringere don Pietro De Luca a contestualizzare la propria invettiva. «Si trattava – ha precisato – di una conversazione con i miei parrocchiani a fine messa. L’argomento era “salvaguardiamo le parole per salvaguardare la nostra vita”». Ma poi è successo che una parola ha tirato l’altra, fino a trasformare la conversazione post omelia in una chiacchiera tra vecchi amici.

Don Pietro De Luca è parroco a Paola (Cs)

E stato così che a don Pietro è scappato di dire «io me ne andrei dall’Italia se avessi l’età giusta perché è in mano a persone che non sanno quello che dicono». Lo ha detto pensando innanzitutto a Di Maio e dopo averne ricordato quel che disse («mi ha fatto una bella impressione») riferendosi nienepopodimeno a Mario Draghi che aveva appena incontrato. Il parroco ne è ancora indignato: «Ma insomma, un po’ di umiltà, sennò non ci capiamo più». Come dargli torto. Ma non è l’unico, il ministro degli Esteri, a finire nel mirino.

«Il grillino non ha umiltà, l’altro è un po’ baro»

L’altro è Renzi. «Sa giocare con la politica però forse la confonde col pallone», analizza il parroco che lo definisce «un po’ baro, giocatore di azzardo si è innamorato di se stesso e di quello che gli altri gli hanno detto che sa fare». Un giudizio severo, ma pertinente e neanche banale. All’ex-Rottamatore non perdona dei aver aperto la crisi di governo. La definisce «un lusso che non ci possiamo permettere». Soprattutto perché, aggiunge, «la gente ora ha altre cose da risolvere». Quali siano, lo sappiamo già. Tutti legati alla pandemia: dalla salute all’economia, passando per la solitudine. «Ci vuole coraggio – conclude il parroco – a non rendersene conto».