Maturità 2026, Valditara incoraggia gli studenti: «Tirate fuori il vostro talento»

Foto: Ansa / Mourad Balti Touati / Alessandro Di Marco (22 aprile 2026 / 21 giugno 2023)

Conto alla rovescia

Il ministro dell'Istruzione manda un messaggio agli oltre 527mila ragazzi impegnati con l'esame: «Siate sereni e determinati, valete tanto, è il momento di mostrarlo»

Conto alla rovescia arrivato agli sgoccioli per la maturità 2026, che prenderà il via giovedì 18 con la prova di italiano. Puntuale, è arrivato anche il messaggio del ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, agli studenti. Gli oltre 527mila ragazzi arrivati al traguardo della fine delle superiori quest’anno si misurano con un esame riformato nella direzione del merito e dell’espressione della totalità del loro percorso di maturazione, appunto, da cui il ritorno alla dizione “esame di maturità” in luogo di quella di “esame di Stato” in uso dal 1999.

Il 2026, l’anno del ritorno della Maturità

«La Maturità, proprio perché vuole valorizzare i vostri talenti, presuppone che voi, studenti, in modo molto sereno ma anche in modo determinato, ne siate consapevoli e riflettiate su quello che avete imparato, su quello che avete acquisito e su come ciò che avete imparato e acquisito può al meglio valorizzare le vostre abilità, le vostre potenzialità. Valete tanto, è il momento di tirar fuori il vostro valore», è stato il messaggio di Valditara indirizzato ai maturandi e affidato all’genzia di stampa Adnkronos.

Valditara agli studenti: «Tirate fuori il vostro valore»

«L’obiettivo della nuova Maturità – ha ribadito Valditara – è la valorizzazione a 360 gradi dei talenti. L’esame è non soltanto un accertamento delle conoscenze acquisite, delle competenze raggiunte, ma appunto la valutazione e promozione della persona dello studente, perché l’obiettivo della scuola, e dobbiamo sempre ricordarlo, è quello di favorire nello studente l’acquisizione della libertà da qualsiasi condizionamento, e cioè libertà da soggezioni, da ideologie, da mode, libertà da qualsiasi dipendenza».

Il ragazzo oltre lo studente

«È evidente che non dobbiamo soltanto accertare le conoscenze acquisite e le competenze raggiunte, ma dobbiamo anche far emergere quel grado di autonomia e di responsabilità raggiunte dallo studente», ha proseguito il ministro, ricordando che anche «il comportamento è fondamentale». «Se uno studente è bravissimo a tradurre all’impronta un autore latino, un filosofo greco, o a risolvere una difficilissima equazione, ma poi dimostra di non avere alcun rispetto verso gli altri, verso la comunità, verso le regole, verso le cose, vuol dire – ha chiarito Valditara – che non ha raggiunto quel grado di responsabilità, di maturità. Non è un caso che con il 5 in condotta si viene bocciati e si deve ripetere l’anno».