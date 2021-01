Da Monti fiducia con ricatto al governo Conte: “Vi sostengo se fate come dico io”

Vota la fiducia e si adopererà “presso l’opinione pubblica, anche internazionale, per sostenere quello che verrà fatto”. A patto che “i provvedimenti corrispondano a quelle che sono le mie convinzioni”. Mario Monti ha annunciato così la sua fiducia al governo Conte. E non è chiaro se si tratti più di una promessa o di una minaccia, specie per gli italiani.

“Conte mi ha convinto, voto la fiducia”

Si era già capito prima dell’approdo di Conte a Palazzo Madama che il senatore a vita avrebbe votato così. Intervistato a Radio24 aveva detto che “ho sentito Conte ieri e mi ha convinto soprattutto l’ancoraggio all’Europa e su diversi altri aspetti”, come “guidare la maturazione del Paese nei prossimi due anni”. Ma “per correttezza istituzionale dirò in Aula come voterò”. Poi il momento dell’Aula è arrivato e Monti ha sciolto la riserva: “Annuncio il mio voto di fiducia”.

Il ricatto di Monti al governo. Le Pmi tremano

“Non porto voti se non il mio. E il mio – ha spiegato l’ex presidente del Consiglio – è un voto di fiducia, come sempre, libero e condizionato a quelli che saranno i provvedimenti e se corrisponderanno a quelle che sono le mie convinzioni. Se così sarà in futuro, non solo appoggerò ma mi adopererò presso l’opinione pubblica, inclusa quella internazionale, per sostenere – ha concluso – ciò che verrà fatto”. Considerato che appena due giorni fa Monti si era espresso contro i ristori alle imprese messe in ginocchio dalla pandemia, le sue parole suonano come una minaccia, tanto più se il mantenimento dell’appoggio all’esecutivo sarà, come ha detto, condizionato al seguito dato alle sue “convinzioni”.