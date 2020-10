Stato d’emergenza, tutte le nuove regole: mascherine obbligatorie con alcune eccezioni

Proroga dello stato d’emergemza fino al prossimo 31 gennaio. Tutti con la mascherina. Vietato dimenticare di metterla, altrimenti la stangata è notevole. Sono in vigore le nuove regole stabilite dal decreto. E ci sono le eccezioni.

Stato d’emergenza, le nuove regole

L’articolo 1 prevede l’obbligo «di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie». In più c’è la possibilità di prevederne l’obbligatorietà dell’utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto». L’eccezione riguarda i casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi, «sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi».

Chi resta escluso dall’obbligo

Inoltre, «con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio» restano esclusi da detti obblighi:

1) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

2) I bambini di età inferiore ai sei anni.

3) I soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità».

Nell’articolo 1 è anche normato il rapporto con le regioni che potranno emettere solo ordinanze restrittive.

Cassa integrazione e assegno ordinario

Ma non solo. Ci sono altri punti nelle nuove regole. L’articolo 2 si riferisce alla app Immuni. «È consentita l’interoperabilità con le piattaforme che operano, con le medesime finalità, nel territorio dell’Unione europea». Nell’articolo 3 la proroga di termini in materia di nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga. Si specifica che i «termini di cui all’articolo 1, commi 9 e 10, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 sono differiti al 31 ottobre 2020».

Nuove regole, coperture ed entrata in vigore

Nell’articolo 4 si fa riferimento all’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 della Commissione del 3 giugno 2020, concernente l’inserimento del Sars-CoV-2 nell’elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell’uomo). Gli ultimi articoli sono dedicati alle coperture e all’entrata in vigore.