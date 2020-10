Raggi canta “Roma nun fa la stupida stasera”. Ma l’operazione simpatia fallisce miseramente (video)

Virginia Raggi canta Trovajoli. E non è un bel sentire, per almeno un paio di motivi. Intanto, dite agli spin doctor della Raggi che cantare le canzoni romane non è il modo migliore per acquistare consensi tra i cittadini. La sindaca di Roma si è esibita in una performance a Radio Rock, nella più classica delle operazioni simpatia.

La Raggi canta a Radio Rock

La sindaca della Capitale si è prestata al gioco del karaoke ai microfoni di Radio Rock, reinterpretando il brano composto da Armando Trovajoli divenuto colonna sonora della commedia musicale Rugantino. Il video dell’esibizione di Raggi è stato poi postato sui social dall’emittente radiofonica. “Sembra un po’ Loredana Bertè”, ha scherzato lo speaker commentando la performance canora della sindaca. “Ma lei ha una voce pazzesca”, ha risposto sorridendo Raggi. La scelta del brano stato usato dalla prima cittadina per esortare i romani a rivotarla alle comunali del 2021.

Il precedente portafortuna da candidata sindaco

C’entra in qualche modo anche la scaramanzia in questa imbarazzante scelta della esponente grillina? Può darsi. La Raggi, infatti, aveva cantato proprio a Radio Rock da candidata sindaco. In quell’occasione si era esibita in un brano di Giorgio Gaber. Una canzone che gli portò fortuna, perchè dopo poche settimane vinse le elezioni per la prima poltrona del Campidoglio.

La vedova di Trovajoli contro la Raggi

Ci ha riprovato, insomma, cantando il brano immortale “Roma nun fa la stupida stasera”. La canzone dal musical Rugantino, scritta da Armando Trovajoli. Quello stesso compositore al quale è dedicato il ponte della musica. E proprio la vedova di Trovajoli, nei giorni scorsi, ha scritto una lettera al Messaggero denunciando lo stato di degrado e di abbandono della struttura. Una lettera che aveva un responsabile chiaro: il Comune di Roma e la sua prima cittadina. Insomma, se la Raggi vuole fare davvero un omaggio a Trovajoli, intanto faccia pulire il ponte. Ma forse per lei più facile canticchiare, che amministrare.