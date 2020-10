Fisioterapista stupra una malata di Alzheimer di 95 anni: l’orrore in una casa di riposo

Fin dove si spingono l’orrore e la follia. Un fisioterapista avrebbe approfittato di una donna di 95 anni, che si trovava ricoverata in una casa di cura per anziani non autosufficienti. Dovrà adesso rispondere di stupro l’uomo, uomo 49 anni, incensurato e del tutto insospettabile. L’aggressore dovrà rispondere della la pesante accusa di «stupro nei confronti di una persona vulnerabile». La violenza si sarebbe svolta, secondo fonti interne alla polizia, nella stanza in cui alloggiava la donna, sulla scorta di registrazioni predisposte dai colleghi del fisioterapista.

L’anziana era malata di Alzheimer

E’ accaduto in una casa di riposo in Provenza, a Châteauneuf-les-Martigues, nel dipartimento delle Bocche del Rodano, nel sud della Francia. I pesanti sospetti a carico dell’uomo, incensurato, hanno quindi indotto i magistrati d’Oltralpe, martedì 29 settembre, a disporre il fermo dell’indiziato. A diffondere la notizia è stato il quotidiano locale La Provence, che si è avvalso di fonti vicine ai funzionari di polizia.

Il fisioterapista era incensurato